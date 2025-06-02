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"Причин багато": Ілона Гвоздьова вперше прокоментувала розлучення

Анна Підгорна
2 червня 2025, 15:26
142
Гвоздьова розповіла, що саме призвело до того, щоб вона подала заяву.
Ілона Гвоздьова з чоловіком
Ілона Гвоздьова розлучення - танцівниця висловилася про проблеми в сім'ї / колаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Коротко:

  • Ілона Гвоздьова підтвердила, що подала заяву на розлучення
  • Артистка розкрила причину свого рішення і як просувається процес

Українська танцівниця і зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова 19 березня подала на розлучення з чоловіком - бізнесменом Іваном Хом'ячуком. В офіційному шлюбі пара перебуває 10 років. У них двоє спільних дітей - донька Валерія і син Домінік.

У 2017 році Гвоздьова вже намагалася розлучитися з коханим, проте пізніше сама відмовилася давати хід справі. Заява, яку танцівниця подала в березні 2025-го року, все ще в Києво-Святошиснкому районному суді, і буде розглянута 4 липня.

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Під час нещодавньої бесіди з проєктом "Ранок у великому місті" Ілона Гвоздьова вперше підтвердила своє рішення розлучитися - до цього артистка відмовлялася давати коментарі про проблеми в особистому житті.

"Подавала на розлучення і не раз. Причин багато: стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забирала. Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", - каже знаменитість.

Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова розлучення - танцівниця висловилася про проблеми в сім'ї / Скриншот YouTube

Також танцівниця натякнула, що остаточно рішення щодо розставання з Хом'ячуком не прийняла. Ймовірно, пара все ще намагається врятувати стосунки. "Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", - сказала Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком
Ілона Гвоздьова розлучення - танцівниця висловилася про проблеми в сім'ї / instagram.com/ilonagvozdeva

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Хто така Ілона Гвоздьова

Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

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