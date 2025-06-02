Зеленський розповів про перші результати переговорів у Стамбулі: що відомо

Готується нове звільнення полонених, зазначив президент України.

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Зеленський розповів про перші результати переговорів у Стамбулі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Офіс президента України

Коротко:

Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Стамбулі

Він зазначив, що готується нове звільнення полонених

За його словами, більше деталей оголосить Умєров у доповіді за результатами зустрічі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Стамбулі.

У коментарі журналістам він підтвердив, що переговори між українською і російською сторонами у Стамбулі завершилися. Президент наголосив, що він очікує повну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова за результатами зустрічі.

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"Переговори у Стамбулі щойно завершилися і я очікую на повну доповідь міністра Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону, ми готуємо нове звільнення полонених", – заявив Зеленський.

Він не уточнив деталей документів, які були обговорені, але наголосив на тому, що планується новий етап обміну військовополоненими. Обмін буде реалізований за сприяння Туреччини.

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів заявив, що українська сторона підіймала кілька запитань під час зустрічі, але погоджений був лише один пункт.

"Перший пункт - припинення вогню. Другий - звільнення наших людей, полонених, викрадених дітей. Третє - зустріч лідерів. Ми погодили лише про обмін. Інші деталі надамо пізніше", - заявив Умєров.

Про обміни скоро буде повідомлено більше деталей, зазначив міністр оборони України.

"Ми зосереджуємося на тяжкохворих, фокус на молоді. Також обмін тілами загиблих. Більше деталей повідомимо пізніше", - сказав Умєров.

Рустем Умєров/ скрін з відео

Дивіться відео із першими заявами Умєрова після переговорів у Стамбулі:

Переговори у Стамбулі 2 червня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією у Стамбулі.

Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський наголосив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.

Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що у нього на руках усі козирі.

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