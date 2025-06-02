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Умєров назвав "єдиний прогрес" від переговорів з РФ у Стамбулі і звернувся до світу

Юрій Берендій
2 червня 2025, 20:46оновлено 2 червня, 21:40
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Міністр оборони України Рустем Умєров роккрив деталі переговорів з російською делегацією у Стамбулі та повідомив про те, яких домовленостей досягнуто.
Умєров назвав 'єдиний прогрес' від переговорів з РФ у Стамбулі і звернувся до світу
Умєров розповів, про що вдалось домовитись з росіянами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Умєров:

  • РФ відкидає ідею безумовного припинення вогню
  • Кремль намагається сторити "картинку дипломатії" для США
  • В рамках переговорів досягнуто ряд домовленостей

Очільник української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, міністр оборони Рустем Умєров, прозвітував президенту Володимиру Зеленському про результати сьогоднішніх перемовин у Туреччині. Відповідний допис він опублікував у Telegram.

Він зазначив, що після повернення до Києва передасть президенту пропозиції, які російська сторона озвучила лише під час зустрічі.

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Українська делегація діяла послідовно, передавши чітко сформульовану позицію, визначену президентом.

Умєров зазначив, що ключовим пунктом стала вимога безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів — ця ініціатива вже давно підтримується українськими партнерами. Натомість Росія відкидає навіть саму ідею припинення бойових дій.

"Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів. Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні — вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни. Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій", - сказав Умєров.

Рустем Умєров підкреслив, що "єдиним прогресом" переговорів наразі є домовленість щодо звільнення українських полонених.

Він вказав, що в рамках переговорів було досягнуто наступних домовленостей:

  • обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих військових за принципом "всіх на всіх";
  • обмін солдатів віком від 18 до 25 років — також "всіх на всіх";
  • повернення тіл загиблих — по 6000 з кожного боку.

Крім того, українська сторона передала повністю верифікований список викрадених українських дітей. Умєров наголосив, що повернення хоча б частини з них стало б справжнім гуманітарним кроком, якщо Росія дійсно має намір рухатися в бік миру.

Також Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня, адже лише ті, хто ухвалює ключові рішення, здатні рухати процес далі.

"Якщо ж і це — спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не за будь-яку ціну. І не на умовах агресора", - резюмував він.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія знову висунула ультимативні умови в новому "меморандумі", зміст якого став відомим завдяки розвідкам партнерських держав України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У документі, опублікованому російським інформагентством ТАСС, перераховано низку вимог до України, які Кремль називає умовами припинення вогню. Серед ключових – виведення українських військ із Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, встановлення нейтрального статусу України, відмова від вступу до військових союзів, а також заборона на розміщення іноземних військових контингентів на українській території.

Водночас, як зазначив дипломат Володимир Пузирко, Москва не погоджується навіть на тимчасове перемир’я, оскільки це не відповідає політичним цілям російського керівництва й особисто Володимира Путіна.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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