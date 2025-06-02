Трамп вперше відреагував на удари СБУ по аеродромах РФ - що він сказав

США прокоментували атаку дронів на Росію і заявили про необхідність завершення війни.

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Білий дім прокоментував атаку дронів України на Росію / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/SBUkr

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Як Трамп відреагував на атаку безпілотників

Чому в Білому домі знову заговорили про переговори

Що може означати ця заява для подальших подій

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала атаку безпілотників на територію Росії, яку здійснила Україна в неділю, передає Sky News. Вона наголосила, що позиція Дональда Трампа залишається незмінною — конфлікт має завершитися мирним шляхом.

На запитання журналістів про реакцію Трампа вона відповіла:

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"Реакція така, що цій війні потрібно покласти край".

Левітт також підкреслила жорстокість війни та наголосила на потребі якнайшвидшого завершення бойових дій:

"Ця війна була жорстокою з обох сторін, і забагато людей загинуло".

Павутина / Інфографіка: Главред

За її словами, президент США послідовно закликає до дипломатичного врегулювання:

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно".

Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року – що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". СБУ підтвердила, що в ході спецоперації було вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість враженої авіації складає 7 мільярдів доларів.

Після цього з’явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили до РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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