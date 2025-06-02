Несподівана реакція Зеленського: що сказав президент про переговори з РФ

Читайте в матеріалі:
- Яку інформацію Зеленський отримав про російський меморандум
- Чому президент здивувався заявам РФ про "погрози"
- Як він оцінив поведінку російської делегації на переговорах
Росія, ймовірно, знову висунула ультимативні вимоги в черговому "меморандумі", інформацію про який отримали розвідки країн-партнерів України. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
Президент зазначив, що ще не бачив сам документ, але має попередні дані від союзників.
"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", — зазначив Зеленський.
За його словами, після ознайомлення з документом він готовий відверто висловити свою думку щодо його змісту.
Окремо президент прокоментував заяву російської сторони про нібито загрози їхньому життю з боку України.
"Наші люди коректно вели себе, то чесно кажучи я здивований такими меседжами", — сказав він.
Також Зеленський згадав поведінку російської делегації, зазначивши, що попри деяке стримування, зневажливе ставлення все одно мало місце.
"Знаєте, воно яке є — таке є, нахабні люди вели себе спокійніше", — підкреслив президент.
Переговори в Стамбулі 2 червня - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі. Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією в Стамбулі.
Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.
Раніше колишній російський дипломат Бондарєв розкрив реальний план РФ і зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру. За його словами, Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.
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Що відомо про РБК-Україна?
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