Переляканий утік від журналістів: Мединський злякався камер після атаки на РФ

Російське Міноборони підтвердило атаку на аеродроми, але придумало нову брехню.

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Мединський втік від відповіді / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Член російської делегації Володимир Мединський, який прибув до Стамбула для проведення переговорів з Україною, зганьбився перед камерами. Він спробував втекти, щойно його запитали про знищені російські літаки під час операції "Павутина". Відео вже розлетілося в Мережі.

Він відмовлявся відповідати на запитання і стверджував, що все прокоментує "завтра".

"Усе бачив, усе знаю. Все завтра", - говорив Мединський, тікаючи.

відео дня

Дивіться відео з Мединським:

Мединський втік від відповіді / фото: скріншот

Водночас російське Міноборони підтвердило атаку на військові об'єкти в п'яти регіонах, звинувачуючи в усьому "київський режим".

Були атаковані аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Водночас у РФ намагаються переконати в тому, що окупанти нібито змогли відбити атаки на аеродроми в Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

Також повідомляють окупанти про затримання кількох "учасників теракту", але їхня особа не розкривається.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Мурманській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі стратегічної авіації РФ "Оленяча", де прогриміли щонайменше десять вибухів. Також було атаковано авіабазу "Біла". За попередніми оцінками, російські сили могли втратити понад 40 стратегічних бомбардувальників.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. У результаті операції "Павутина" було уражено 41 літак. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк і команда СБУ.

За інформацією джерел, усі учасники цієї унікальної операції вже тривалий час перебувають в Україні. Тому, якщо російська влада почне демонстративні затримання, це буде не більше ніж показова акція для власної аудиторії.

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