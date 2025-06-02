Переговори у Стамбулі та таємні плани РФ на Білорусь - Зеленський розкрив загрозу

Президент України Зеленський висловився про переговори з РФ у Стамбулі та наголосив на неминучих наслідках для Кремля, якщо зустріч буде зірвано.

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Зеленський зробив ряд важливих заяв / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що очікує Україна від переговорів у Стамбулі

Що буде якщо РФ зірве переговори у Стамбулі та що може примусити Росію до миру

Що задумала Росія в Білорусі на літо 2025 року

2 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки" (B9) та країн Північної Європи.

Главред зібрав головні заяви президента України в рамках саміту "Бухарестської дев’ятки".

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Що очікує Україна від переговорів у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності російської сторони до змістовної зустрічі в Стамбулі, проте підкреслив, що для України ключовими залишаються питання припинення вогню та повернення незаконно вивезених дітей.

"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав Зеленський.

Дивіться відео заяви Зеленського про очікування від переговорів у Стамбулі:

/ Фото: скріншот

Він також акцентував на необхідності докласти всіх зусиль для звільнення інших утримуваних цивільних, журналістів та політичних в’язнів і повернення їх додому.

Що буде якщо РФ зірве переговори у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зриву Росією базової домовленості для переговорів у Стамбулі, зокрема щодо припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей, необхідно негайно запровадити нові жорсткі санкції проти РФ.

Він підкреслив, що якщо зустріч у Стамбулі не дасть результатів, слід активувати 18-й пакет санкцій ЄС та обіцяні Сполученими Штатами обмеження, включно з найпотужнішими заходами, які раніше анонсував Дональд Трамп. Санкції, за словами Зеленського, мають бути спрямовані на російський енергетичний сектор, зокрема нафтову галузь і танкерні перевезення, а також на банківську систему та фінанси загалом.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Президент також наголосив, що захист свободи є спільним обов’язком країн Європи, США та всіх, хто її поділяє.

"Нам потрібно якомога більше точок дотику, зокрема на саміті НАТО в червні цього року. Одним із ключових принципів європейської безпеки є те, що Росія не повинна мати права вето на рішення НАТО або впливати на Альянс чи його членів. Цей принцип має залишатися в силі", - наголосив Зеленський.

За якої умови Україна може покривати 40% потреб у зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже здатна забезпечувати до 40% власних потреб у зброї завдяки внутрішньому виробництву, проте для цього критично необхідне стабільне фінансування.

"Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування", - зауважив президент.

Він підкреслив ефективність інвестицій у виробництво, особливо у сфері дронів, спираючись на результати бойових дій. Водночас наголосив на потребі в сучасних системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, і відповідних ракетах.

Що може примусити Росію до миру – яка ціль операції "Павутина"

За словами президента, операція "Павутина", проведена 1 червня, має стати сигналом для Росії про необхідність переходу до дипломатичних кроків.

"Це особливий момент. З одного боку Росія почала літній наступ, з іншого її змушують до дипломатії. Це виклик і шанс для нас усіх спробувати закінчити цю війну", — підкреслив український лідер.

Виступаючи 2 червня на саміті "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, Зеленський наголосив, що пріоритетом є підтримка оборони. Він подякував за пакети допомоги та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і виробництво зброї в країнах-партнерах.

Що відомо про Бухарестську дев'ятку / Інфографіка: Главред

Президент додав, що зброя Європи та США перевершує російську, так само як і українські тактичні рішення. Проведена операція це підтвердила, а Росія повинна відчути наслідки своїх втрат — саме це, за словами Зеленського, змусять її сісти за стіл переговорів.

Президент України додав, що, "коли Росія зазнає втрат, всім ясно, що Україна захищає не тільки себе, а й всю Європу".

Нова загроза з Білорусі

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів дослухатись до звітів розвідки щодо планів Росії на території Білорусі влітку цього року.

"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - наголосив глава держави.

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