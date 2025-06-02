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Спецоперація "Павутина": ЗМІ дізналися, кому СБУ доповідала про її перебіг у США

Віталій Кірсанов
2 червня 2025, 17:49
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Міністр оборони США ще не спілкувався з приводу операції зі своїми українськими колегами.
Піт Гегсет під час
Піт Гегсет під час "Павутини" був на військовій базі США / колаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/SBUkr

Коротко:

  • Адміністрацію Трампа не попереджали про "Павутину"
  • Піт Гегсет під час "Павутини" був на військовій базі США "Ендрюс"

Міністру оборони США Піту Гегсету регулярно надходила оновлена інформація щодо української спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела в Пентагоні 2 червня.

Під час реалізації спецоперації СБУ Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс".

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За словами співрозмовників агентства, міністр оборони США ще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами. Водночас журналісти підтвердили, що заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив в інтерв'ю CNN, що атака України продемонструвала "рівень витонченості, якого вони не бачили раніше".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Інфографіка: Главред

Спецоперація СБУ 1 червня 2025 року - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня сталися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Були атаковані військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація країни-агресора Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що було проведено спецоперацію "Павутина". СБУ підтвердила, що під час спецоперації було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Орієнтовна вартість ураженої авіації становить 7 мільярдів доларів.

Після цього з'явилися нові деталі ударів по російських аеродромах 1 червня. Операція СБУ стала подією, яка не має аналогів за весь час війни. Операція була ретельно підготовлена і зайняла значний час. Дрони ввозили в РФ таємно протягом кількох тижнів під контролем СБУ.

Нагадаємо, з'явився перший супутниковий знімок аеродрому РФ після ударів. OSINT-аналітик каже, що українська операція досягла "чудового успіху".

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки літаків було знищено на аеродромах РФ під час спецоперації СБУ. Стратегічна авіація країни-агресора Росії зазнала серйозних втрат завдяки потужній спецоперації СБУ.

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Що відомо про Піта Гегсета

Пітер Браян Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року і співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 до 2024 року, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom і Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього призначили Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) і "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

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