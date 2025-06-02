Україна та РФ готують наймасштабніший обмін полоненими: названо точні цифри

Володимир Зеленський розкрив деталі майбутнього масштабного обміну полоненими про який вдалось домовитись з росіянами в рамках переговорів у Стамбулі.

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Україна та Росія можуть провети одразу 2 обміни полоненими / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Україна та РФ готують обмін в формат "1000 на 1000"

Обмін списками на обмін з російською стороною має віідбутись вже цього тижня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", а також розглядається можливість проведення ще одного додаткового обміну. Про це він заявив під час брифінгу після переговорів у Стамбулі 2 червня, які відбулися за посередництва Туреччини, передає РБК-Україна.

"Буде обмін наших військових на їхніх "1000 на 1000". Може бути додаткові ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час перемовин у Стамбулі — ред.)", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що обмін списками має відбутися з російською стороною вже цього тижня.

Зеленський зазначив, що вже цього тижня сторони мають обмінятися списками осіб, які підлягають обміну, і висловив сподівання, що цього разу Росія передасть свої списки заздалегідь.

Також глава держави повідомив, що російська сторона висловила готовність передати тіла шести тисяч загиблих українських військових, і Україна, зі свого боку, погодилася передати тіла шести тисяч російських солдатів.

"Але тут потрібно ретельно вивчити питання, я про це сказав Умєрову (міністру оборони Рустему Умєрову - ред.), тому що, як нам стало відомо, "упізнаних" у росіян із цих 6 тисяч - 15 відсотків, важливо все перевірити. У нас був момент, коли вони передавали нам своїх російських убитих солдатів", - зазначив президент.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир 12-ї бригади Національної гвардії "Азов", полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс") висловив глибоке розчарування з приводу того, що під час останнього масштабного обміну полоненими між Україною та Росією жоден боєць його підрозділу не був звільнений. Він також поставив під сумнів щирість намірів щодо повернення військовослужбовців "Азову" з полону.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що відсутність серед звільнених як бійців "Азову", так і українців, захоплених ще у 2014 році, пов’язана з умовами, на яких будувався обмін "1000 на 1000". За його словами, сторони формували списки самостійно. Україна передавала прізвища тих, кого хотіла повернути, а Росія — тих, кого була готова звільнити.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України також повідомили, що вже триває підготовка до наступного етапу обміну полоненими.

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