Вулиці усіяні тілами: Могилевська показала Бучу після звільнення від окупантів

Могилевська показала Бучу після звільнення від окупантів / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Місто Буча у Київській області офіційно звільнений від російських військ. Як виявилося, окупанти розстрілювали українців прямо на вулиці.

Жахливі кадри з вулиць міста показала співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в Instagram.

"Господи, як це може бути в центрі Європи? Буча після звільнення... Я просто не можу прокинутися від цього страшного сну. Нелюди, тварі непрошені. Повинна бути Розплата! Господи, Ти все бачиш.Ці гидоти повинні понести законне покарання за скоєне", - написала співачка в підписі до посту.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Моторошні фото з Київської області показав і радник глави офісу Президента Михайло Подоляк.

"Київська область. Пекло 21 століття. Тіла розстріляних чоловіків і жінок зі зв'язаними руками. Жахливі злочини нацизму знову в Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!"- написав радник глави ОП у Twitter.

скріншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти закатували чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.

Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.

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