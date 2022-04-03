Вулиці усіяні тілами: Могилевська показала Бучу після звільнення від окупантів

Російські солдати спочатку зв'язували, а потім розстрілювали українців.
Місто Буча у Київській області офіційно звільнений від російських військ. Як виявилося, окупанти розстрілювали українців прямо на вулиці.
Жахливі кадри з вулиць міста показала співачка Наталія Могилевська на своїй сторінці в Instagram.
"Господи, як це може бути в центрі Європи? Буча після звільнення... Я просто не можу прокинутися від цього страшного сну. Нелюди, тварі непрошені. Повинна бути Розплата! Господи, Ти все бачиш.Ці гидоти повинні понести законне покарання за скоєне", - написала співачка в підписі до посту.
Моторошні фото з Київської області показав і радник глави офісу Президента Михайло Подоляк.
"Київська область. Пекло 21 століття. Тіла розстріляних чоловіків і жінок зі зв'язаними руками. Жахливі злочини нацизму знову в Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!"- написав радник глави ОП у Twitter.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти закатували чоловіка прямо в його квартирі в Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона знаходиться в жахливому стресі.
Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. У квартиру він потрапив тільки після звільнення міста від окупантів.
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