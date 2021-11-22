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Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзиту

22 листопада 2021, 18:42

На Заході повинні зрозуміти, що Київ готовий забезпечити найдешевший транзит газу до Європи, сказав Денис Шмигаль.

газ
Україна назвала свої умови, наразі Європа повинна говорити з Росією - Шмигаль / Reuters

Україна готова до продовження контракту з Газпромом на транзит газу строком на 15 років. При цьому Київ готовий в два рази знизити тарифи на прокачування палива шляхом української ГТС і, крім діючих 40 мільярдів кубометрів газу, може збільшити транзит до Європи ще на 55 млрд куб.м. Європейські країни повинні розуміти, що українська держава здатна забезпечити найдешевше прокачування палива. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для нас ідеальним терміном є продовження (угоди, - ред.) на 15 років. З боку України було зроблено відповідну пропозицію: ми готові збільшити транзит ще на 55 млрд куб. м і цей обсяг готові транзитувати за ціною вдвічі менше, ніж в існуючому контракті", - розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода.читайте такожТранзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до Європи

За словами глави уряду, українська магістраль може прокачувати набагато більше обсягів палива, ніж діючі 40 мільярдів кубометрів. Європа повинна повірити, що такий транзит буде найдешевшим, і така заява вже сприймається дуже серйозно.

"Європа повинна почути і повірити, що українська ГТС сьогодні здатна до такого транзиту, і що цей транзит буде найдешевшим. Тут разом з політикою присутні і економіка, і технічна здатність. Це дуже важлива заява, яку дуже серйозно сприймають наші європейські партнери. Тут вже питання в їх здатності вести перемовини з контрагентом, у якого вони купують енергоресурси", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна вже готова додатково постачати до Європи 55 мільярдів кубометрів газу. Прокачування можна організувати в рамках контракту з Газпромом, який діє до 2024 року.

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Президент Володимир Зеленський запропонував Росії 50% знижку на транзит газу до Європи українською ГТС. Він закликав у терміновому порядку вирішити питання з газовою кризою в європейських країнах.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

Шантаж Газпрому через ПП-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі злетіла з початку серпня через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно била рекорди. Наприклад, 6 жовтня ціна піднялася до 1924 долара. Президент РФ Володимир Путін зробив заяву про готовність Газпрому збільшити прокачування палива на 15%, після чого вартість газу у Європі впала до 980 доларів.

Згідно з даними на понеділок, 22 листопада, ціна на газ у Європі становить близько 990 доларів за 1 тисячу кубічних метрів палива. З початку дня ціна знизилася в середньому на 2,4%.

Газова криза у Європі вибухнула з низки причин, серед яких низький запас палива в підземних газових сховищах після холодної зими і відмова Газпрому збільшити прокачування газу шляхом української газотранспортної системи на тлі запуску газопроводу Північний потік-2. Новою російською магістраллю газ повинен піти в обхід України.

Контракт Газпрому і Нафтогазу закінчується у 2024 році. Угода США і ФРН щодо Північного потоку-2 передбачає, що договір на транзит газу з Росії і України буде продовжено ще на 10 років.

Втім, в компанії-операторі ГТС України не бачать чітких гарантій щодо того, що Київ залишиться транзитером російського газу на тлі запуску Північного потоку-2.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Київ готовий продовжити контракт з Москвою на транзит газу у тому випадку, якщо будуть збережені ті обсяги палива, які наразі йдуть шляхом української ГТС до Європи.

Втім, Вітренко не виключив, що після запуску Північного потоку-2 Росія повністю припинить транзит газу через Україну.

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