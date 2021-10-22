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Україна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу

22 жовтня 2021, 20:38

Контракт з Газпромом дозволяє Києву організувати додаткове прокачування газу до країн Європи, сказав Олексій Данілов.

Данилов
Україна готова допомогти Європі врегулювати ситуацію з газовою кризою - Данілов / УНІАН

Україна на тлі енергетичної кризи і високих цін на газ у Європі запропонує країнам ЄС додаткове прокачування газу об'ємом в 55 мільярдів кубічних метрів шляхом своєї газотранспортної системи. Йдеться про допостачання палива понад ті 40 млрд. куб. м, які зобов'язується постачати Газпром через українську територію до 2024 року. Контракт з росіянами дозволяє реалізувати такий сценарій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час свого брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 22 жовтня, він розповів про те, що було ухвалено рішення, згідно з яким Кабмін, Нафтогаз і компанія-оператор ГТС України мають намір визначити умови для додаткових постачань газу до Європи обсягом 55 мільярдів кубометрів.читайте такожШантаж Путіна через Північний потік-2: Кулеба закликав Європу завдати удару по трубі Газпрому

"Ми сьогодні протокольним рішенням РНБО ухвалили наступне: Кабмін разом з НАК Нафтогаз і компанією-оператором ГТС України визначить спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу шляхом газотранспортної системи України, обсягом не менше 55 мільярдів кубометрів на рік", - сказав Данілов.

Також він уточнив, що сьогодні в України діє контракт з Росією на прокачування 40 мільярдів кубометрів газу до Європи. І додатково можна постачати ще більші обсягів газу, що не суперечить договору і допоможе Європі в процесі врегулювання газової кризи

"У нас сьогодні є контракт з РФ на 40 мільярдів кубометрів газу. Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без всіляких проблем запропонувати нашим європейським друзям постачання додаткових обсягів газу на 55 мільярдів кубометрів", - підкреслив Олексій Данілов.

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Газова криза у Європі

Ринок газу в ЄС перебуває в глибокій кризі з початку серпня. Ціна на газ у Європі зростала стрімкими темпами і досягала рекордних показників. Вже 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива склала 1924 долари.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін сказав, що Москва готова збільшити транспортування газу до Європи на 15%. Після такої заяви ціна знизилася до 980 доларів.читайте такожГТС України буде втрачено, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Згідно з даними на п'ятницю, 22 жовтня, вартість газу на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубічних метрів газу.

Газпром шантажує Європу на тлі запуску ПП-2

Газову криза в країнах Євросоюзу пояснюють кількома причинами, серед яких дефіцит палива в ПСГ після торішньої холодної зими, а також позиція Газпрому, який відмовляється від додаткового прокачування газу через ГТС Україну на тлі майбутнього запуску Північного потоку-2. Після введення до експлуатації трубопроводу Газпрому основні обсяги газу до Європу йтимуть цією магістраллю.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. Росіяни заздалегідь забронювали на 2021 рік менший обсяг постачань газу через Україну, а наразі й зовсім поставили ультиматум Євросоюзу: або дешевий газ і запуск труби ПП-2, або високі ціни на паливо і проблеми з його постачанням шляхом української газотранспортної системи.читайте такожРФ зарубає поставки газу до Європи, допоки не запустять ПП-2: Москва вибухнула критикою ГТС України

У компанії-операторі ГТС України підтримують таку точку зору і вважають, що зростання цін на газ у Європі є результатом політики Газпрому, який торгується за преференції перед початком роботи Північного потоку-2.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак 14 жовтня сказав, що газопровід ПП-2 незабаром буде готовий до запуску.

У Міністерстві фінансів заявили, що США мають намір покарати Газпром за порушення американських санкцій, пов'язаних з проектом Північний потік-2.

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РНБО транзит газу в Європу новини України Олексій Данілов Ціна на газ у Європі
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