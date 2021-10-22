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ЄС взимку загрожують великі збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

22 жовтня 2021, 21:37

Україна віддає перевагу співпраці з Європою, проте додаткові варіанти можливі і для Газпрому, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Якщо ми не вирішимо проблему з газовою кризою, Європа вже цієї зими зазнає величезних збитків - Зеленський / president.gov.ua

Офіційний Київ пропонує Москві 50% знижку на транспортування газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Йдеться про можливі додаткові постачання газу понад ті 40 мільярдів кубометрів палива, які зафіксовані в договорі двох країн, який діє до 2024 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Bloomberg, український гарант розповів про те, що Київ у питанні щодо транзиту газу через Україну пропонує преференції для європейських компаній. Однак можливістю може скористатися і Газпром.

читайте такожУкраїна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий поставити Європі 55 млрд кубометрів газу"Україна пропонує ці додаткові можливості для всіх країн - потенційних транзитерів. Ми хотіли б бачити в якості клієнтів європейські компанії, але ці додаткові можливості доступні і Газпрому. Враховуючи поточний тариф на транзит, знижка складе, як я припускаю, 50%", - сказав Зеленський.

За його словами, українська влада також веде перемовини з ЄС і Німеччиною щодо почтачань газу до Європи. У Києві очікують, що Берлін та Брюссель ухвалять оптимальне рішення з даного питання.

Також президент додав, що Україна гарантує транспортування раніше заявлених додаткових обсягів газу, а рішення треба ухвалювати вже зараз. Інакше Європі вже цієї зими загрожують величезні збитки.

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"Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує спеціальні антикризові умови для транзиту понад обумовлені обсяги. Дозвольте мені прояснити ситуацію: я впевнений, що якщо ми не зробимо цього прямо зараз, Європа цієї зими зазнає величезних збитків. Зупинити кризу можуть тільки швидкі скоординовані дії", - підкреслив Володимир Зеленський.

Газова криза у Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в глибокій кризі. Ціна на газ у Європі стрімко зростала і регулярно досягала рекордних показників. Зокрема, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива й зовсім досягла позначки в 1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін того ж дня сказав, що Газпром готовий забезпечити додаткове прокачування газу до Європи на 15%, після чого ціна палива на біржі знизилася до 980 доларів.читайте такожРФ зарубає постачання газу до Європи, допоки не запустять ПП-2: Москва вибухнула критикою ГТС України

За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ у Європі на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Шантаж Газпрому і запуск Північного потоку-2

Серед причин газової кризи у Європи виділяють низку факторів. Кажуть про низький рівень запасів палива в газових сховищах європейських країн після холодної зими, а також позицію Газпрому, що відмовляється постачати додаткові обсяги газу до ЄС через ГТС України на тлі майбутнього запуску свого газопроводу ПП-2.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Росія шантажує Європу газовим питанням. За його словами, Москва фактично поставила ультиматум Брюсселю: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або високі ціни на паливо, його дефіцит, і проблеми з постачанням шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України стверджують, що газова криза у Європі спровокована Газпромом. Росіяни торгуються за більш вигідні для Москви умови в процесі сертифікації Північного потоку-2.

Віцепрем'єр Уряду РФ Олександр Новак 14 жовтня заявив, що магістраль ПП-2 практично готова до запуску.

В американському Мінфіні заявили, що США покарають Газпром за порушення санкцій, пов'язаних з Північним потоком-2.

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