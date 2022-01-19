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"Без страху й докору": Блінкен висловився щодо справи проти Порошенка

19 січня 2022, 21:34

Блінкен закликав українську владу і політиків уникати будь-яких дій, які грають на руку Москві.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен відреагував на справу проти Порошенка / Фото Reuters

Україна зобов'язана забезпечити незалежне розслідування справи проти колишнього президента Петра Порошенка, верховенство права, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи, я можу сказати: дуже важливо, щоб у будь - яких справах - у цій справі чи іншій - було забезпечено незалежне судочинство, верховенство права. Як ми говоримо, - без страху й докору. Не може бути фаворитів і переслідуваних. Щоб це були рівні правила для всіх", - заявив Блінкен.

Крім того, на його думку, зараз час, коли надзвичайно важлива національна єдність - враховуючи загрози, які виходять від Росії.

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"І один з методів, які впроваджує Росія - це створення розбрату, відволікання уваги. І важливо, щоб українці цьому опиралися. Щоб вони відповідали на виклики, які створює Росія, і були єдиною об'єднаною країною, яка має надзвичайне майбутнє. Яке підтримують Сполучені Штати Америки", - сказав держсекретар США.

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Виступаючи на брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, Блінкен також закликав українську владу і політиків уникати будь-яких дій, які грають на руку Москві.

"Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду і за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь загального національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів", - сказав держсекретар США.

Справа Порошенко

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - заявили слідчі.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них бігти. Після цього його помітили в Стамбулі-він зустрінутися з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправитися до Варшави, звідки 17 січня повернувся до Києва.

Відразу в день повернення Порошенка в Україну 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення попросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі 1 мільярда гривень.

Однак запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня.

19 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

Сам Порошенко подякував своїй команді і прихильникам за підтримку.

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