"Вугільна справа": оприлюднена схема за участю Порошенка

ДБР оприлюднило схему "вугільної справи" / УНІАН

Сьогодні Держбюро розслідувань оприлюднило схему так званої "вугільної справи", підозрюваними в якій проходять колишній президент Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, інформує сайт ДБР.

Схема "вугільної справи"

На опублікованій схемі зазначено, що Петро Порошенко на посаді президента сприяв підривній діяльності Віктора Медвдечука, а також дав вказівку розірвати контракт на постачання вугілля з ПАР після окупації частини Росією частини Донбасу.

Хронологія подій (за даними слідства)

Після окупації частини Донбасу представники вищого керівництва Росії залучили Медведчука до підривної діяльності проти України. Той у свою чергу домовився з Порошенком, оскільки той як президент мав важелі адміністративного впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади.

Впродовж серпня-жовтня 2014 уряд вжив заходів для диверсифікації поставок вугілля. Зокрема, "Укрінтеренерго" уклало контракт зі Steel Mont Trading Ltd на постачання вугілля з ПАР. Перша поставка була здійснена 30 жовтня.

Початок листопада 2014 року - Медведчук запропонував бізнесменові Сергію Кузярі приєднатися до розробки плану поставок вугілля з окупованого Донбасу. У розробці брали участь представники української та російської влади. Згідно з цим планом, Росія повинна була обмежити поставки в Україну, щоб змусити її закуповувати вугілля у представників "ЛДНР".

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4 листопада 2014 - Порошенко ініціював засідання РНБО, на якому розкритикував якість вугілля з ПАР. Цього ж дня почалося розслідування щодо директора "Укрінтеренерго". Після цього Steel Mont Traiding ltd в односторонньому порядку розірвало контракт, а Україна залишилася без вугілля.

22 жовтня 2014 - Росія припиняє поставки вугілля в Україну, залишивши можливість для вивезення тільки з окупованого Донбасу.

Листопад 2014-січень 2015 - Медведчук організував систему купівлі вугілля на шахтах, які знаходяться під контролем "ЛДНР". Фігуранти вирішили перереєструвати два підприємства і відкрити їм розрахункові рахунки. Зі свого боку, Петро Порошенко сприяв призначенню на посаду міністра енергетики Володимира Демчишина (ще один підозрюваний).

Представники " ЛДНР "визначили для співпраці ДП" Шахта імені К.і. Кисельова "та ДП" Луганськвугілля", а Кузяра почав переговори з ПАТ" Центренерго " про укладення угод на постачання вугілля.

16 грудня 2014 - "Центренерго" та "Луганськвугілля" уклали договір на поставку вугілля на 22,64 млн гривень, відразу надійшла передоплата в розмірі 10%.

31 грудня 2014 - Центренерго провело нібито за адресою " Луганськвугілля "і" шахти імені К.і. Кисельова " оплату на суму 10 млн гривень в якості готівкових авансових платежів за майбутню поставку вугільної продукції - по 5 млн гривень. За даними слідства, в той же день гроші були доставлені ватажкам "ЛДНР".

Початок січня 2015 - "Центренерго" провело на користь ДП "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн гривень

Всього протягом 2015 року за поставку вугілля з ОРДЛО терористам перерахували не менше 205 млн гривень, не рахуючи готівкових коштів. В цілому, згідно з підписаними угодами, з бюджету повинні були заплатити понад 3,168 млрд гривень.

Слідство вважає, що Порошенко, Медведчук, Кузяра і Демчишин сприяли діяльності терористичних організацій "ЛДНР". В результаті закупівлі вугілля енергетика України була поставлена в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР".

Справа Порошенко

17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак той сів в автомобіль і відправився в невідомому напрямку. Після цього в прес-службі нардепа заявили, що він відправився в закордонну поїздку до Туреччини і Польщі.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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