Порошенко відпустили під особисте зобов'язання і заарештували майно

Порошенко в суді / УНІАН

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

Сам Порошенко подякував своїй команді і прихильникам за підтримку.

"Ми прийшли сюди для того, щоб продемонструвати, що ми їх не боїмося. Для того щоб продемонструвати, що правда з нами. Ми не святкуємо перемогу, хоча здавалося б ми перемогли. Ми не святкуємо, тому що божевільний сценарій Зеленського, як абсолютного неадеквата, ще не закінчиться", – сказав Порошенко.

Як повідомляє народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, суд заарештував майно Петра і Марини Порошенко.

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Справа Порошенко

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - заявили слідчі.

Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них почав бігти. Після цього його помітили в Стамбулі - він зустрінувся з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправився до Варшави, звідки 17 січня повернувся до Києва.

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Відразу в день повернення Порошенка в Україну 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення попросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі 1 мільярда гривень.

Однак запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня.

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