Порошенко після суду відправився "святкувати" до шикарного ресторану - ЗМІ

Петро Порошенко поїхав після суду в ресторан / УНІАН

П'ятий президент Петро Порошенко після рішення суду поїхав "святкувати" до ресторану Царське село разом зі своєю командою, повідомляють журналісти Української правди.

Серед гостей репортери помітили нардепів Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алексєєва, Яну Зінкевич, журналіста Віталія Гайдукевича, прессекретаря Порошенка Святослава Цеголка та інших.

З ресторану після Порошенка через 5 хвилин вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Справа Порошенко

6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України. Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"П'ятий президент України підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - заявили слідчі.

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Коли 17 грудня 2021 року представники ДБР намагалися вручити йому повістку у цій справі, Порошенко від них втік. Після цього його помітили в Стамбулі-він зустрінутися з Вселенським патріахом. Потім Порошенко відправитися до Варшави, звідки 17 січня повернувся до Києва.

Відразу в день повернення Порошенка в Україну 17 січня відбулося засідання суду у цій справі. Сторона обвинувачення попросила суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі 1 мільярда гривень.

Однак запобіжний захід п'ятому президенту тоді не обрали – засідання перенесли на середу, 19 січня.

19 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

Сам Порошенко подякував своїй команді і прихильникам за підтримку.

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