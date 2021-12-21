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"Не за графіком Зеленського": Порошенко розповів, коли повернеться до України

21 грудня 2021, 12:56

Він повідомив, що проводить зустрічі з польськими та європейськими політиками у Варшаві.

Петр Порошенко
Порошенко розповів, коли повернеться до України / УНИАН

П'ятий президент України і народний депутат від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зараз перебуває за кордоном і планує повернутися до України у першій половині січня. Напередодні йому оголосили підозру в державній зраді, і в Державному бюро розслідувань чекають його на допит 23 грудня, тобто уже післязавтра.

Порошенко стверджує, що зустрічається у Варшаві з польськими та європейськими політиками, щоб створити "потужну коаліцію для протидії Росії". Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Він також зазначив, що йому з Офісу президента "передають вітання" і переказують, що поставляться із розумінням, якщо він залишиться у Європі.

"Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком "потужного сценариста відосиків" Зеленського", – зазначив Петро Порошенко.

У чому звинувачують Петра Порошенка

Про те, що Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді, стало відомо 20 грудня. Підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014-2015 роках.

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"П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій", – зазначається у заяві пресслужби ДБР.

Порошенко, за даними слідства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Сприяння відбувалося шляхом виплат підконтрольним бойовикам підприємствам коштів за постачання вугілля на неокуповану територію.

Підозру Порошенку не вдалося вручити особисто

П'ятий президент України і народний депутат проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, коли ті намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР".

Співробітники ДБР намагалися підійти до Порошенка біля Верховної Ради, але той сів в автомобіль з водієм і поїхав.

Після цього у пресслужбі Порошенка заявили, що він відправився в дипломатичне турне до Туреччини і Польщі.

Як відреагували на підозру у Порошенка

У партії "Європейська солідарність" заявили, що президент України Володимир Зеленський свідомо обрав момент закордонного відрядження Порошенка, назвали підозру "політичним замовленням від Зеленського" і звинуватили нинішнього главу держави у "комплексі президентської неповноцінності".

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Петро Порошенко державна зрада
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