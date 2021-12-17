Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБР

Порошенко втік від ДБР / УНІАН

Колишній президент України та народний депутат від БПП Петро Порошенко проігнорував слідчих, які прийшли до нього з повісткою про виклик.

Як інформує Державне бюро розслідувань, йдеться про розслідування кримінальної справи за злочинною схемою постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

"Провадження розслідується за ч.1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України", - сказано в повідомленні.

Повістку Порошенку як свідку намагалися вручити в п'ятницю, 17 грудня. Нардепа підловили біля стін Верховної Ради. Але він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав.

Відео з підтвердженням "втечі" експрезидента опублікувало ДБР. На кадрах чітко чути, як з машини політика доноситься нецензурна лайка. Зокрема, чоловічий голос вимагає від водія їхати.

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читайте такожПорошенко з опеньками став мемом у соцмережахЗазначимо, 4 грудня колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак повідомив у Facebook, що офіс генерального прокурора найближчим часом може оголосити про підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, раніше Порошенко зірвав прямий ефір, який з кулуарів парламенту вів телеканал Рада.

Він прийшов в імпровізовану студію, де разом з журналістами в прямому ефірі був нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.

Порошенко розкритикував нове фінансування парламентського телеканалу, назвавши це "злочином".

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