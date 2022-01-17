Обрання запобіжного заходу Порошенку: суддя вирушив до нарадчої кімнати

Суд обирає запобіжний захід Порошенку / УНІАН

Увечері в понеділок, 17 січня, суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, аби обрати запобіжний захід нардепу і колишньому президенту Петру Порошенку, йдеться в трансляції засідання суду.

Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до дорадчої кімнату. Після повернення він оголосить своє рішення про запобіжний захід колишньому президенту.

Як відомо, сторона обвинувачення просить суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави в розмірі одного мільярда гривень. Адвокати підозрюваного ж наполягали на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Справа стосується організації поставок вугілля з окупованих територій Донбасу замість закупівлі енергоресурсу з Південної Африки. Слідство стверджує, що шляхом постачання вугілля з ОРДЛО проросійські терористи були профінансовані на мінімум 200 млн гривень.

Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

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Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і схвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права, тощо.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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