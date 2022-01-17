Прихильники Порошенка під будівлею суду напали на журналіста

Прихильники Порошенка напали на журналіста / скрін відео

Під будівлею Печерського суду міста Києва, де прихильники п'ятого президента і нардепа Петра Порошенка чекали на рішення суду про запобіжний захід, на кореспондента телеканалу НАШ було скоєно напад, інформує телеканал у Telegram.

Про напад на свого колегу розповів також і телеведучий Макс Назаров.

"Ряджені клоуни оточили нашого журналіста Тимура Страхова і групою напали", - повідомив також і ведучий Макс Назаров.

"Така ось у Порошенка підтримка", - прокоментував він.

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На відео можна побачити, як учасники мітингу на підтримку п'ятого президента оточили кореспондента телеканалу і почали проштовхувати його через натовп. Зрештою прихильникам Порошенка вдалося виштовхнути чоловіка.

Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

П'ятому президентові України Петрові Порошенку не обрали запобіжний захід по справі про державну зраду. Суд винесе рішення в середу, 19 січня, о 14 годині.

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