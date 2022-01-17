Із грудня Порошенко перебуває в розшуку - МВС

Петро Порошенко перебуває в розшуку-МВС / УНІАН

Колишній президент Петро Порошенко, якого підозрюють у держзраді, з грудня минулого року перебуває у внутрішньодержавному розшуку. У розшук він потрапив через переховування від органів слідства, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, колишнього президента оголосили в розшук 24 грудня 2021 року.

Крім того, згідно з даними МВС, на момент його оголошення в розшук була постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу.

Справа Порошенко

17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак той сів в автомобіль і відправився в невідомому напрямку. Після цього в прес-службі нардепа заявили, що він відправився в закордонну поїздку до Туреччини і Польщі.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

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Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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