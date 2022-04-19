Байден не приїде в Україну: у Білому домі розповіли, кого можуть відправити до Києва замість нього

Джо Байден не приїде в Україну / Фото Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не планує відвідувати Київ.

"Президент не планує їхати. Дозвольте мені просто повторити це", - цитує Псакі AFP.

На думку Білого дому, візит Байдена в Україну представляв би більш складну проблему безпеки. Замість президента США Вашингтон хоче відправити високопоставленого чиновника, найімовірніше, держсекретаря Ентоні Блінкена або міністра оборони Ллойда Остіна.

Як повідомляв Главред, 14 квітня президент США Джо Байден заявив, що може особисто приїхати в Україну.

18 квітня Псакі чітко дала зрозуміти, що "якщо хтось поїде (в Україну, - ред.), ми не будемо вказувати, хто і коли, з міркувань безпеки".

Прессекретарка Байдена також підтвердила, що є надія на повернення посольства США в Києві, хоча не вказала терміни.

Як повідомляв Главред, Україну відвідала низка європейських політиків. Зокрема, 9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення. Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Також Київ відвідала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глави урядів Польщі, Чехії та Словенії.

Інші новини: