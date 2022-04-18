Штурм Маріуполя: в Азові розповіли про звірства РФ, які шокують

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Командир підрозділу спеціального загону Азов підполковник Денис Прокопенко, який захищає Маріуполь від окупантів РФ, звернувся до світових лідерів.

Він опублікував відеозвернення і попросив організувати зелений коридор для виходу цивільних, поранених і виносу тіл убитих.

За його словами, на металургійному заводі Азовсталь, ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя, які ховаються в бункерах від "русского мира"

"Єдиний доступний притулок вони знайшли поруч з українськими солдатами, які досі захищають місто від російських окупантів", - сказав Прокопенко.

Він каже, що російські окупанти цілеспрямовано використовують вільнопадаючі бомби, ракети, протибункерні бомби, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових атак.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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