Нова поставка зброї і фінансова підтримка: як пройшла зустріч Зеленського і Джонсона в Києві

Зеленський і Джонсон / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єрміністром Великобританії Борисом Джонсоном у Києві вийшли на загальний брифінг.

Там глава держави подякував главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

Зеленський підкреслив, що "Борис Джонсон - друг України і українського народу"

"Я дуже дякую тобі за цей візит, він дуже важливий у надзвичайно напружений і складний для нашої держави час, але ти тут і я вдячний тобі за це", - звернувся Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на Росію і далі потрібно чинити тиск потужними санкціями, так як це робить Великобританія. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на необхідності ембарго на енергоресурси країни-агресора.

"Інші демократичні західні держави повинні наслідувати приклад Великобританії. Пора ввести повне ембарго на російські енергоносії, збільшити нам надання зброї", - заявив Зеленський.

Також політики говорили і про переговори з Росією.

читайте також"Я не вірю, що Путін діє від вашого імені": Джонсон звернувся до росіян

Володимир Зеленський підкреслив, що угоди з Росією повинні передбачати дієві гарантії безпеки і висловив своє бачення того, що Великобританія повинна відігравати ключову роль в цих гарантіях.

Що сказав Борис Джонсон

"Те, що Путін зробив під Києвом, завдало нищівного удару його репутації і уряду. Ми зробимо вплив на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси", - сказав Джонсон.

Він також зазначив, що хочуть лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічно, а також надати допомогу з розмінуванням.

"Війна визначає бачення майбутнього України, тому ми з партнерами будемо поставляти Україні обладнання, технології, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не постала перед страхом вторгнення і шантажу", - сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

"Ми представили новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності боротьбі країни проти варварської кампанії Росії", - написав Джонсон у Twitter.

Читайте також: