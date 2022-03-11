Хочемо переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту - Байден

Джо Байден висловився про війну в Україні / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би переконатися в тому, що в Україні достатньо зброї для захисту.

Джо Байден під час виступу 11 березня заявив, що США хочуть переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту.

"Ми збираємося переконатися, що в України є зброя, щоб захистити себе від вторгнення російських військ", - сказав президент США.

Він питання про те, чи прийдуть американські літаки і пілоти на допомогу Україні, Джо Байден відповів так:

"Ми не будемо воювати в третій світовій війні в Україні. Це називається Третя світова війна...",- сказав Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні влада Польщі провела внутрішні консультації і вирішила невідкладно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ - 29 на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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