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"Фантастика! Ти тільки подивися": Джонсон зустрівся з Зеленським та шокувався від побаченого біля ОП

9 квітня 2022, 22:10

Під час прогулянки до Зеленського з Джонсоном підійшла перехожа і подарувала їм керамічних півників.

Зеленський, Джонсон
Зеленський і Джонсон / Офіс президента

9 квітня президент України Володимир Зеленський приймав на Банковій в Офісі президента прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона.

Під час зустрічі прем'єр Британії був шокований побаченим біля Офісу президента.

"Фантастика. Ти тільки подивися!",- говорив Джонсон під час зустрічі з президентом Зеленським.

Після переговорів Зеленський і Джонсон прогулялися по Києву.

Зокрема, політики пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Український лідер показав гостю Меморіал полеглим героям.

Під час прогулянки до Зеленського з Джонсоном підійшла перехожа і подарувала їм керамічних півників.

Такий же півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла в зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка Київської області.

Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Інтернеті і стало символом стійкості українського народу.

Що сказав Борис Джонсон після зустрічі з Зеленським

"Те, що Путін зробив під Києвом, завдало нищівного удару його репутації і уряду. Ми зробимо вплив на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси", - сказав Джонсон.

Він також зазначив, що хочуть лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічно, а також надати допомогу з розмінування.

"Війна визначає бачення майбутнього України, тому ми з партнерами будемо поставляти Україні обладнання, технології, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не постала перед страхом вторгнення і шантажу", - сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

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Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

"Ми представили новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності боротьбі країни проти варварської кампанії Росії", - написав Джонсон у Twitter.

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війна в Україні Володимир Зеленський Борис Джонсон
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