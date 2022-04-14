Байден заявив про готовність особисто поїхати з візитом в Україну

Джо Байден / Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав про те, що може особисто приїхати в Україну.

Про це американський лідер заявив в ході спілкування з журналістами на об'єднаній базі Ендрюс в Меріленді. Відповідне відео опубліковане в Мережі в четвер, 14 квітня.

Байден заявив, що ще думає над можливістю відправки свого високопоставленого представника в Україну.

Журналістка вирішила уточнити, хто б це міг бути, на що президент США відповів їй питанням, чи готова вона сама відправитися в Україну.

У відповідь на уточнення журналістів про те, чи готовий він сам відвідати Україну, Байден відповів ствердно.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили додаткову оборонну допомогу Україні.

США виділять Україні додатково 800 мільйонів доларів на зброю, заявив Байден у розмові з Зеленським.

Зазначається, що Сполучені Штати вперше почнуть постачати в Україну важке озброєння.

Новий пакет допомоги включатиме артилерію, бронетранспортери і вертольоти, заявили в Білому домі.

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