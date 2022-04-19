Нова фаза війни в Україні почалася: Арестович розповів, в яких містах буде найгарячіше

У окупантів є кілька завдань на Сході та Півдні України. Зокрема, вони хочуть відрізати Рубіжне, Попасне від великої землі.
Російські окупанти почали новий наступ в Україні. У них є кілька завдань на Сході та Півдні нашої країни.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.
"У них чотири завдання. Це Рубіжне, Попасне, Сєвєродонецьк, херсонський напрямок", - розповів він.
Арестович прокоментував ситуацію в Кремінній, про захоплення якої оголосили загарбники. За словами радника глави ОП, насправді це не так, в місті йдуть вуличні бої.
"У Кремінній завдання відрізати Рубіжне, Попасне, Сєвєродонецьк від великої землі", - сказав Арестович.
Друге завдання - напрямок від Ізюму в бік Маріуполя, Слов'янська, Барвінкового. За словами експерта, ворожі сили тут складають 25 тисяч окупантів.
Також йде наступ з фронту в районі Авдіївки.
"На херсонському та харківському напрямках, навпаки, наші пішли вперед. Це рух на тактичному рівні, немає наступу, оперативного розмаху. Тому що в армії РФ традиційно слабка розвідка", - каже Арестович.
Також він додав, що нарази йде "дуже серйозна артпідготовка" окупантів в районі Миколаєва.
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Як повідомляв Главред, 18 квітня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники увірвалися в місто Кремінна у Луганській області. Почалися вуличні бої, тому евакуація мирних з нього неможлива.
Зазначимо, за оцінками Сполучених Штатів Америки, Росія з кінця минулого тижня до тих військових, які вже перебували на півдні та сході України, додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр). Тепер всього в цих регіонах є 76 російських БТГр.
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