Переговори між Росією та Україною заморожені: Ердоган назвав причину

Президент Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдено шляхом діалогу.
Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні та досягнення стійкого миру між Москвою і Києвом, пише Anadolu Agency.
"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане однією із кращих справ, зроблених в ім'я людства",- заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Президент Туреччини також зазначив, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою і Києвом за посередництва Анкари. За його словами, сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання в якості мішені мирних жителів Краматорська кидають тінь на всі зусилля переговорних груп.
Президент Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдене шляхом діалогу і на основі збереження територіальної цілісності і суверенітету України.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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