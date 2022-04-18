Макрон навідріз відмовився назвати "червону лінію" в війні Росії проти України

За його словами, назвати " червоні лінії "означає стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і"вступити у війну з Росією".
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати "червону лінію" для Росії в війні проти України, адже, за його словами, така заява зробить Париж стороною збройного конфлікту, пише BFM TV.
"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії - ред.) - значить сказати, як реагувати і де", - сказав Макрон.
За його словами, назвати " червоні лінії "означає стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і "вступити у війну з Росією".
"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - додав він.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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