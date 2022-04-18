Макрон навідріз відмовився назвати "червону лінію" в війні Росії проти України

Макрон відмовився назвати "червону лінію" у війні / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати "червону лінію" для Росії в війні проти України, адже, за його словами, така заява зробить Париж стороною збройного конфлікту, пише BFM TV.

"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії - ред.) - значить сказати, як реагувати і де", - сказав Макрон.

За його словами, назвати " червоні лінії "означає стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і "вступити у війну з Росією".

"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - додав він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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