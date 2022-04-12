Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

На думку експерта, не варто забувати, що раптовий візит Джонсона трапився не дарма, і він стався відразу ж після візиту Урсули фон дер Ляен.
З різницею в пару днів Україну відвідали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що між цими високопоставленими політиками, є конкуренція в питанні допомоги України в умовах україно-російської війни, повідомляє "24 канал".
Як каже експерт, Лондон досі з Брюсселем "міряються геополітичними м'язами".
"Адже для Великобританії Brexit був позитивним явищем і дозволяє їй, як британці кажуть, відновити глобальну роль Великобританії. Тому я б це сприймав як якусь конкуренцію в тому, хто більше зможе допомогти Україні", – заявив Краєв.
Експерт запевняє, що амбіції Джонсона і фон дер Ляйен, але вони дуже йдуть на користь Україні.
"Вперше в історії ми побачили, як ЄС надає зброю третій державі, яка знаходиться в конфлікті. Вже таке побачили, як ЄС надає нам опитувальник для початку процесу вступу України до Євросоюзу", - підсумував експерт.
читайте такожЄврокомісія розширила санкції проти Росії та Білорусі
Нагадаємо, раніше Борис Джонсон після зустрічі з Зеленським зазначив - Великобританія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічно, а також надати допомогу з розмінування.
"Війна визначає бачення майбутнього України, тому ми з партнерами будемо поставляти Україні обладнання, технології, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не постала перед страхом вторгнення і шантажу", - сказав Джонсон.
Крім того, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.
Інші новини:
- "Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю
- "Путін зазнає невдачі": Джонсон накинувся на главу Кремля з жорсткими звинуваченнями
- "Я не вірю, що Путін діє від вашого імені": Джонсон звернувся до росіян