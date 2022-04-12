Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

Володимир Зеленський і Борис Джонсон / Офіс президента

З різницею в пару днів Україну відвідали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що між цими високопоставленими політиками, є конкуренція в питанні допомоги України в умовах україно-російської війни, повідомляє "24 канал".

Як каже експерт, Лондон досі з Брюсселем "міряються геополітичними м'язами".

"Адже для Великобританії Brexit був позитивним явищем і дозволяє їй, як британці кажуть, відновити глобальну роль Великобританії. Тому я б це сприймав як якусь конкуренцію в тому, хто більше зможе допомогти Україні", – заявив Краєв.

Експерт запевняє, що амбіції Джонсона і фон дер Ляйен, але вони дуже йдуть на користь Україні.

"Вперше в історії ми побачили, як ЄС надає зброю третій державі, яка знаходиться в конфлікті. Вже таке побачили, як ЄС надає нам опитувальник для початку процесу вступу України до Євросоюзу", - підсумував експерт.

читайте такожЄврокомісія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон після зустрічі з Зеленським зазначив - Великобританія хоче лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти економічно, а також надати допомогу з розмінування.

"Війна визначає бачення майбутнього України, тому ми з партнерами будемо поставляти Україні обладнання, технології, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не постала перед страхом вторгнення і шантажу", - сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Інші новини: