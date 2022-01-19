Арестович відверто розповів про причини свого звільнення

Арестович розкритикував і Порошенка, і владу Зеленського. За його словами, він не може пробачити нинішній владі "слабкість".
Олексій Арестович назвав причину свого звільнення з посади позаштатного радника глави офісу президента і спікера української делегації в Тристоронній контактній групі. Він натякнув, що прийняв рішення у зв'язку з ситуацією навколо п'ятого президента Петра Порошенка.
У своєму Facebook, Арестович розкритикував і Порошенка, і владу Зеленського. За його словами, він не може пробачити чинній владі "слабкість".
"Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати його поріг. Тому, що я здатний пробачити багато, включаючи особисту підлість по відношенню до мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і все таке). Але слабкості я пробачити не можу", - йдеться в повідомленні.
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"Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головна органічна ознака української держави (не плутати з країною), але мені з ним вже точно не по дорозі", - підсумував Арестович.
Раніше Главред писав про те, що ввечері в понеділок, 17 січня, стало відомо про звільнення позаштатного радника глави ОП Андрія Єрмака Олексія Арестовича.
Крім цього, він пішов і з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.
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