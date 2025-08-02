Без парасольки на вулицю не варто виходити: які області накриють інтенсивні дощі

У кількох областях України очікуються дощі – синоптикиня сказала, коли і де на них чекати.

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Погода в Україні - які області накриють інтенсивні дощі/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у неділю, 3 серпня

Де будуть йти дощі

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у неділю, 3 серпня, відзначиться дощами у кількох областях.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона опублікувала карту, на якій видно, де саме будуть йти інтенсивні дощі.

відео дня

"Ці червоні осередки насправді не такі загрозливі, як виглядають на карті внизу. Це просто зони дощів, які матимуть різну інтенсивність, що й показує колір", – зазначила вона.

Діденко розповіла, що 2 серпня дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях.

"Решта території, як бачите, перебуватиме у сухій погоді", – додала синоптикиня.

Температура повітря буде високою, упродовж дня очікується +28…+32, на півдні та сході +30…+34 градуси.

Погода в Україні 3 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 3 серпня/ meteoprog

Погода в Києві

У Києві в неділю буде сухо сонячно та +26…+28 градусів. Найближчий дощ у Києві передбачається у середу, 6 серпня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +11 – українцям оголосили про серйозні зміни в погоді. У низці областей очікуються дощі. Синоптик розповів, де будуть опади і якою буде температура повітря у вихідні.

Також раніше повідомлялося, що дощі з грозами накриють кілька областей – стало відомо, де будуть сильні опади. Якою буде погода в Україні у вихідні, 2 і 3 серпня – про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Нагадаємо, синоптики анонсували негоду у деяких областях – будуть дощі з грозами та +7 градусів. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Вдень температура повітря підвищиться там до +27 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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