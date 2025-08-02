Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

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- Відсутність пенсійного посвідчення у громадському транспорті карається штрафом
- Пенсіонери зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про важливі зміни протягом 10 днів
В Україні пенсіонери мають право безоплатно користуватися міським громадським транспортом. Однак ця пільга діє лише за умови, що при собі є пенсійне посвідчення. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.
Якщо документ не пред’явити під час перевірки, така поїздка буде вважатися безквитковою. У цьому випадку людині загрожує штраф, який у різних містах може становити від кількох десятків до кількох сотень гривень, все залежить від тарифної політики місцевої влади.
Розмір штрафу зазвичай визначається як 10 або 20 вартостей звичайної поїздки. Наприклад, станом на січень 2025 року середні тарифи в різних містах виглядають так:
- Київ — 8–15 грн
- Дніпро — 10–20 грн
- Львів — 13–25 грн
- Івано-Франківськ — 12–15 грн
- Одеса — 15–20 грн
- Полтава — 10–12 грн
- Суми — 15 грн
- Вінниця — 12–15 грн
- Запоріжжя — 8–15 грн
Тобто, забувши вдома пенсійне посвідчення, можна отримати штраф у розмірі від 80 до 250 гривень.
Але це не єдина ситуація, коли пенсіонер може потрапити під санкції. Якщо він не повідомить Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті протягом 10 днів, це може призвести до штрафних заходів або навіть часткового утримання з пенсії.
Йдеться про такі випадки:
- зміна адреси проживання;
- початок або припинення роботи;
- зміна прізвища, імені або по батькові;
- отримання ID-картки замість старого паспорта;
- відновлення паспорта у разі його втрати;
- оновлення податкового номера.
Якщо внаслідок затримки з повідомленням пенсіонеру випадково нарахували надлишкові кошти, ПФУ має право щомісяця утримувати до 20% від пенсії до повного повернення зайвої суми.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Раніше Главред повідомляв, хто саме в Україні отримує найвищі пенсійні виплати. Наприклад, якщо людина мала повний трудовий стаж і середню заробітну плату на рівні 18,8 тисяч гривень, її пенсія становитиме приблизно 4,7 тисячі гривень.
Водночас існує можливість оформити пенсію у значно вищому розмірі, аж до 11 тисяч гривень. Проте для цього необхідно відповідати певним вимогам. Дізнатися, чи підпадаєте ви під ці умови, можна за допомогою спеціального пенсійного калькулятора.
Однак є й тривожні новини: частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат. У Пенсійному фонді України пояснили, у яких випадках таке можливо і що потрібно зробити, аби цього уникнути.
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Про джерело: Кабінет Міністрів України
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