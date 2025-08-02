Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Відсутність певних документів при перевірці карається штрафом.

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Чому пенсіонерам можуть виписати штраф / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Відсутність пенсійного посвідчення у громадському транспорті карається штрафом

Пенсіонери зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про важливі зміни протягом 10 днів

В Україні пенсіонери мають право безоплатно користуватися міським громадським транспортом. Однак ця пільга діє лише за умови, що при собі є пенсійне посвідчення. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Якщо документ не пред’явити під час перевірки, така поїздка буде вважатися безквитковою. У цьому випадку людині загрожує штраф, який у різних містах може становити від кількох десятків до кількох сотень гривень, все залежить від тарифної політики місцевої влади.

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Розмір штрафу зазвичай визначається як 10 або 20 вартостей звичайної поїздки. Наприклад, станом на січень 2025 року середні тарифи в різних містах виглядають так:

Київ — 8–15 грн

Дніпро — 10–20 грн

Львів — 13–25 грн

Івано-Франківськ — 12–15 грн

Одеса — 15–20 грн

Полтава — 10–12 грн

Суми — 15 грн

Вінниця — 12–15 грн

Запоріжжя — 8–15 грн

Тобто, забувши вдома пенсійне посвідчення, можна отримати штраф у розмірі від 80 до 250 гривень.

Але це не єдина ситуація, коли пенсіонер може потрапити під санкції. Якщо він не повідомить Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті протягом 10 днів, це може призвести до штрафних заходів або навіть часткового утримання з пенсії.

Йдеться про такі випадки:

зміна адреси проживання;

початок або припинення роботи;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання ID-картки замість старого паспорта;

відновлення паспорта у разі його втрати;

оновлення податкового номера.

Якщо внаслідок затримки з повідомленням пенсіонеру випадково нарахували надлишкові кошти, ПФУ має право щомісяця утримувати до 20% від пенсії до повного повернення зайвої суми.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, хто саме в Україні отримує найвищі пенсійні виплати. Наприклад, якщо людина мала повний трудовий стаж і середню заробітну плату на рівні 18,8 тисяч гривень, її пенсія становитиме приблизно 4,7 тисячі гривень.

Водночас існує можливість оформити пенсію у значно вищому розмірі, аж до 11 тисяч гривень. Проте для цього необхідно відповідати певним вимогам. Дізнатися, чи підпадаєте ви під ці умови, можна за допомогою спеціального пенсійного калькулятора.

Однак є й тривожні новини: частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат. У Пенсійному фонді України пояснили, у яких випадках таке можливо і що потрібно зробити, аби цього уникнути.

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Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

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