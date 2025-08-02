Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Є два вирішальні фактори, які можуть зупинити диктатора.

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Яким має бути санкційний тиск на Росію / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Огризко:

Санкційний тиск на Росію має бути справжнім

Постачання Україні зброї є другим важливим елементом тиску на РФ

Реальний санкційний тиск на країну-агресорку Росію - саме те, що потрібно реалізувати партнерам України вже сьогодні. Однак наразі з санкційними пакетами виникають певні моменти.

В інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, так сталося і з 18-м пакетом санкцій.

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"Всі розповідали, що він - найсильніший, найжорсткіший, най-най-най. Так, теоретично все виглядає правильно. Але є одне "але": те, що стосується російської нафти та продуктів її переробки, відкладається аж до початку 2026 року", - пояснив він.

Тож у ці пів року Росія зможе і далі заробляти на тому, від чого її дохід вже давно мав закінчитися. Так відбувається тому, що деяким країнам Європи такий підхід не подобається – вони давлять та відстоюють свої егоїстичні інтереси.

"Якщо Трамп піде тим самим шляхом, то все знову буде відкладено – кудись і колись. Бачите, одні сенатори пропонують санкції на 500%, він - на 100%, а потім ще й каже: "Ну може щось ще придумаємо". Це означає, що цілісної концепції, схоже, немає. Але - дай Боже, щоб він таки вдарив по російській нафті. І щоб країни, які її досі споживають, відмовилися. Це був би серйозний удар по і так напівмертвої російської економіки. Це – перший момент", - додав Огризко.

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Другий момент в тому, щоб США продавали Україні зброю. Це стане надзвичайно важливим елементом тиску на Росію.

"Якщо ситуація на полі бою змінюватиметься на користь України – то я не думаю, що за таких умов, коли і російська економіка буде під тиском, і на фронті проблеми – Путін залишатиметься настільки божевільним, щоб продовжувати цю війну. Хоча цього також виключати не можна", - підсумував дипломат.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сенатори-республіканці США вважають, що єдиний шлях примусити Путіна до миру - через економічний тиск і силу. Тому підтримали підхід Дональда Трампа до Росії.

Напередодні стало відомо, що США мають прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції. Про це заявив сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь, який є одним з авторів потужного санкційного пакета.

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які прямо або опосередковано підтримують російську агресію.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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