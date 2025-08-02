'Ставить під загрозу утримання Херсона': військовий - про наслідки підриву мосту

Російські окупанти вдарили авіабомбами по автомобільному мосту у Херсоні. Влада просить людей евакуюватися.

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РФ вдарила по мосту в Херсоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

РФ вдарила авіабомбами по Херсону

Під ударом опинився автомобільний міст

Знищення мосту ставить під загрозу утримання Херсона

Російські окупанти вдарили авіабомбами по автомобільному мосту у Херсоні. Внаслідок ударів він був сильно пошкоджений. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог атакував міст, який веде до мікрорайону Корабель. Це значно ускладнює логістику та навіть підвіз продовольства. Влада закликає місцевих жителів терміново евакуюватись.

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"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання", - написав Прокудін.

Він також зазначив, що внаслідок атаки був пошкоджений газогін, через що мікрорайон буде без газопостачання певний час.

Дивіться відео з пошкодженим мостом у Херсоні:

РФ вдарила по мосту у Херсоні / фото: скріншот

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що ураження моста вкрай ускладнює логістику та серйозно ускладнює втримання позицій.

"Ураження моста в Херсоні на Острів через Кошову вкрай ускладнює нашу логістику та в перспективі ставить під ризик утримання південної частини міста, що межує з окупованою частиною області", - зазначив Бунятов.

Ситуація на фронті - що відомо

Як розповідав Главред, у РФ формують нову 71-шу мотострілецьку дивізію. Навесні 2022 року 200-та мотострілецька бригада зазнала важких втрат в Україні, однак пізніше бригада була відновлена і задіяна в боях за Часів Яр.

Також пояснювалося, як Україна може перекрити кисень РФ. Експерт Тарас Загородній попередив, що, якщо в Кремля не залишиться грошей, доведеться оголошувати мобілізацію.

Окрім цього, в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків. Сьогодні, за даними аналітиків, на складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків.

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Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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