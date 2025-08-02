Ризик втрати нових земель: Сирський про загрозливу ситуацію на трьох напрямках

Російські війська застосовують тактику "тотального просочування", розповів Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/risk-poteri-novyh-zemel-syrskiy-ob-ugrozhayushchey-situacii-na-treh-napravleniyah-10686701.html Посилання скопійоване

Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, t.me/osirskiy

Важливе із заяв Сирського:

Найбільш складна ситуація зараз - на трьох напрямках

Російські війська застосовують тактику "тотального просочування"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи Збройних сил і Національної гвардії, що тримають оборону на Покровському напрямку, та ознайомився з оперативною обстановкою на загрозливих ділянках фронту.

"Найскладніша ситуація зараз - на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках", - повідомив Сирський у Facebook.

відео дня

За його словами, російські війська застосовують тактику "тотального просочування" з активізацією диверсійних дій у тилу. Утім, ДРГ противника знешкоджуються, а для посилення протидії створено спеціальні протидиверсійні резерви.

/ Главред

Також головнокомандувач провів на місці наради з командирами, обговорив посилення інженерного облаштування позицій, фортифікацій, мінно-вибухових та антидронних загороджень.

"Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплекснішою", - наголосив він.

Сирський додав, що віддав необхідні розпорядження для поліпшення оборони та вирішення на місцях нагальних проблем.

"Дякую захисникам української Донеччини за мужність і витривалість... Працюємо разом, щоб досягти спільної мети - знищити ворога, зберегти Україну", - підсумував головнокомандувач.

Раніше повідомлялося про те, що російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ Донецької області. Протягом останнього тижня російські сили домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили про спроби прориву РФ на трьох напрямках. Військовий повідомив про посилені штурми ворога відразу на декількох ділянках фронту.

Раніше, як писав Главред, російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Більше новин:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред