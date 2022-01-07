Справа Порошенка: у ДБР відхрестилися від арешту активів двох каналів

Петро Порошенко / УНІАН

У Державному бюро розслідувань заперечують арешт активів телеканалів Прямий і 5 канал, про який вчора офіційно заявила партія Петра Порошенко Євросолідарність.

Як йдеться в повідомленні ДБР в Telegram, інформація про арешт активів телеканалів Прямий і 5 канал не відповідає дійсності.

"Щоб уникнути маніпуляцій і подальших інформаційних спекуляцій навколо даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних Державних реєстрів є п'ятий Президент України", - уточнили у відомстві.

Раніше в Євросолідерності заявили про те, що Печерський районний суд Києва нібито наклав арешт на майно п'ятого президента України Петра Порошенка. У тому числі і на два телеканали - Прямий і 5 канал.

Як відомо, з кінця 2021 року дані телеканали знаходяться у володінні холдингу Вільні медіа.

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Справа Порошенка

Раніше Порошенко "прославився" своєю втечею від представника ДБР, який намагався вручити йому повістку під стінами Верховної Ради.

Після цього, нардепа помітили в аеропорту Бориспіль. А журналісти з'ясували, що квиток він купив через 15 хвилин, після оприлюднення інформації про "втечу" в ЗМІ.

Наступного дня Порошенко, як анонсувала після інциденту прес-служба "ЄС", зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Також раніше Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній Roshen, пов'язаних з нардепом Петром Порошенком. Сума склала 283,63 мільйона гривень.

6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 числа. Він планує зустрітися з Генеральним прокурором і піде до суду.

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