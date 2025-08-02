П'яна або з бодуна: учасниця Х-фактора назвала найпроблемнішу суддю

Колишня співробітниця вокального шоу розповіла про те, як поводилася путіністка Дубцова.

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Дубцова огидно поводилася під час шоу / Колаж Главред, фото antonina.detector.media

Коротко:

Що робила Дубцова під час шоу

Як помстилася їй учасниця знімальної групи

Ексучасниця знімальної групи талант-шоу, яке тривалий час виходило на українському телебаченні "Х-Фактор" Лана Єрмакова поділилася в соцмережі Threads тим, що відбувалося за лаштунками шоу.

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Єрмакова пригадала поведінку однієї із суддів - росіянки та путіністки, співачки Ірини Дубцової.

Скріншот публікації / Threads

За словами Єрмакової, найбільше вона терпіти не могла працювати з Дубцовою. За її словами, вона реально намучилася з суддею шоу. Вона постійно була не в настрої (майже завжди з "бодуна"), запізнювалася і поспішала. Годинні інтерв'ю ми писали хвилин за 10. А до своїх "колективів" вона не мала жодного стосунку. І ними не цікавилася. Усе було тільки в кадрі й награно", - згадала вона.

Після початку повномасштабної війни, Єрмакова злила її особистий номер телефону в мережу як форму публічного осуду. "24.02.2022 я злила її приватний телефон у мережу, тому що вона виявилася путіністкою", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що російська співачка, яка була в журі українського проєкту "Х-фактор" Ірина Дубцова, відкрито підтримала військове вторгнення Росії в Україну, з усіма наслідками, що випливають з цього, смертями та насильством щодо мирних українських громадян.

Раніше також фіналіст шоу Х-фактор Олександр Кривошапко, бабусю якого вбили росіяни, розповів, що про цю країну говорила його колишня дружина-хореограф Тетяна Денисова, яка стала на бік Росії.

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