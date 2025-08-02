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Камалія здивувала особливим зверненням до колишнього чоловіка: що вона сказала

Олена Кюпелі
2 серпня 2025, 15:50
79
Українська співачка здивувала дуже особистим і відкритим зізнанням до колишнього чоловіка.
Камалия, Мохаммад Захур
Камалія і Мохаммад Захур розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

  • Камалія зворушливо звернулася до свого чоловіка
  • Що вона написала

Українська відома співачка Камалія, яка нещодавно розповіла про своє особисте життя і поділилася подробицями розлучення зі своїм чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром, зробила радикальне звернення до нього.

На своїй сторінці в Instagram, співачка виклала фото Захура і зробила довгий пост, присвячений чоловікові. Незважаючи на те, що нещодавно Камалія розповідала про те, що пара розлучилася, вона все ж присвятила дуже теплий пост своєму чоловікові.

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"Ти - наше сонце, наша сила, наш всесвіт! Ти справді найкращий у світі - і для нас немає ближчої, ріднішої людини. Вітаємо з Днем народження, з крутим 70-річчям! Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди в русі, завжди з нами... Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло. Ми дуже пишаємося тобою! Дякую, що ти є - такий сильний, молодий серцем і душею, завжди поруч, завжди на висоті. Ми тебе дуже любимо. Обіймаємо міцно", - підписала свій пост зірка.

Вона також опублікувала низку фото, на яких бізнесмен має просто чудовий і справді молодий вигляд.

Розлучення Камалії та Захура

Раніше Камалія поділилася подробицями розлучення зі своїм чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром. За словами співачки, причин для розлучення було кілька. "По накопиченню. Коли чоловік обирає доньку і каже фразу, що краще я з тобою розлучуся, ніж покину Таню (доньку від першого шлюбу - авт.). Хоча я нікого не змушувала кидати Таню. Для мене це було дуже прикро", - ділиться співачка.

Камалія каже, що в Захура було своє завдання - він хотів, щоб сім'я здружилася. Адже в Тані приблизно такі ж дівчатка за віком, як спільні діти Камалії та Захура.

Камалія додає, що разом із чоловіком вони ухвалили рішення, що не говоритимуть дітям до 18 років про те, що вони більше не чоловік і дружина.

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Співачка Камалія - останні новини по темі

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Камалия, Мохаммад Захур
Камалія і Мохаммад Захур / instagram.com/kamaliyaofficial

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

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Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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