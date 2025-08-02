Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

Протягом останнього тижня російські сили домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська.

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На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

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Сили РФ домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська

Війська РФ захопили територію на південь від автомагістралі

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ Донецької області, ключовий український логістичний вузол, що підтримує операції на Донбасі, повідомляють в огляді розвідки Міноборони Великої Британії та Північної Ірландії.

"Протягом останнього тижня російські сили домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв'язку. Вони просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема в напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання до Покровська", - йдеться в огляді розвідки Міноборони Великої Британії.

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За даними британської розвідки, російські війська також захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

/ Главред

"Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути в південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території", - йдеться в огляді.

Як вважають експерти розвідки, Покровськ, імовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення нею Авдіївки в лютому 2024 року. Російські зусилля проти укріпленого міста призвели до великих втрат з боку РФ, підкреслили фахівці.

/ @DefenceHQ

Що кажуть у ЗСУ

Зазначимо, що в ОСГВ "Хортиця" раніше наголошували, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ змінилася: "якщо взимку більше йшлося про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то наразі головна місія росіян - вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою та становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу".

Ситуація навколо Покровська - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Як повідомив боєць ЗСУ з позивним "Борошняний", росіяни не знижують тиск на цій ділянці і накочують широким фронтом.

Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прибильнов заявив, що наразі бойові дії йдуть не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях і в районі населеного пункту Шевченко.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України ліквідують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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