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Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

Олексій Тесля
2 серпня 2025, 19:19оновлено 2 серпня, 20:14
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Протягом останнього тижня російські сили домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська.
На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої
На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Головне:

  • Сили РФ домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська
  • Війська РФ захопили територію на південь від автомагістралі

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ Донецької області, ключовий український логістичний вузол, що підтримує операції на Донбасі, повідомляють в огляді розвідки Міноборони Великої Британії та Північної Ірландії.

"Протягом останнього тижня російські сили домоглися поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв'язку. Вони просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема в напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання до Покровська", - йдеться в огляді розвідки Міноборони Великої Британії.

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За даними британської розвідки, російські війська також захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії
/ Главред

"Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути в південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території", - йдеться в огляді.

Як вважають експерти розвідки, Покровськ, імовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення нею Авдіївки в лютому 2024 року. Російські зусилля проти укріпленого міста призвели до великих втрат з боку РФ, підкреслили фахівці.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Що кажуть у ЗСУ

Зазначимо, що в ОСГВ "Хортиця" раніше наголошували, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ змінилася: "якщо взимку більше йшлося про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то наразі головна місія росіян - вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою та становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу".

Ситуація навколо Покровська - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Як повідомив боєць ЗСУ з позивним "Борошняний", росіяни не знижують тиск на цій ділянці і накочують широким фронтом.

Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прибильнов заявив, що наразі бойові дії йдуть не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях і в районі населеного пункту Шевченко.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України ліквідують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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