Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

Коротко:
- Як Могилевська відзначила своє 50-річчя
- Який пост вона написала
Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська святкує сьогодні, 2 серпня, своє 50-річчя.
На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала серію красивих фотографій, де показала свою підтягнуту фігуру і стрункі ноги. Вона також присвятила пост своєму ювілею.
"50 - не вік. Це стан розуму і душі. Полюби мене такою, яка я є. Я більше не намагаюся комусь подобатися. Не виправдовуюся. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок - бо не збираюся фінішувати. Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя тільки зараз починає розкриватися по-справжньому - глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер - як хочу. І саме це - найкращий старт. Бо я тільки починаю грати свою головну роль", - написала вона.
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Про персону: Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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