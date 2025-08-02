Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

Олена Кюпелі
2 серпня 2025, 13:18
165
Співачка також підбила своєрідні підсумки у свій 50-річний ювілей.
Наталія Могилевська
Наталя Могилевська / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Коротко:

  • Як Могилевська відзначила своє 50-річчя
  • Який пост вона написала

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська святкує сьогодні, 2 серпня, своє 50-річчя.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала серію красивих фотографій, де показала свою підтягнуту фігуру і стрункі ноги. Вона також присвятила пост своєму ювілею.

відео дня
Могилевська поділилася новими фото
Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

"50 - не вік. Це стан розуму і душі. Полюби мене такою, яка я є. Я більше не намагаюся комусь подобатися. Не виправдовуюся. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок - бо не збираюся фінішувати. Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя тільки зараз починає розкриватися по-справжньому - глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер - як хочу. І саме це - найкращий старт. Бо я тільки починаю грати свою головну роль", - написала вона.

Могилевська поділилася новими фото
Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya
Могилевська поділилася новими фото
Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український шоумен Андрій Джеджула несподівано втретє став батьком. Він приховував від громадськості новину про те, що очікує на ще одну дитину, а тепер розкрив ім'я і стать немовляти.

Наталія Могилевська інфографіка
Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

Також українська ведуча Леся Нікітюк вперше відкрито прокоментувала материнство - тиждень тому в неї з'явився первісток. Нікітюк приховувала свою вагітність, хоча чутки про це ходили з січня 2025-го року.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталя Могилевська?

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Понад місяць пробув на позиції без постачання: на фронті героїчно загинув штаб-сержант

Понад місяць пробув на позиції без постачання: на фронті героїчно загинув штаб-сержант

15:52Ексклюзиви
Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

13:49Світ
Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:36Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували Хрещатик

"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували Хрещатик

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

Народився в Одесі, був у базі "Миротворця": зірку серіалів знайдено мертвим у Москві

Народився в Одесі, був у базі "Миротворця": зірку серіалів знайдено мертвим у Москві

Ультиматум Трампа і нафта від Путіна: в Індії зробили заяву

Ультиматум Трампа і нафта від Путіна: в Індії зробили заяву

Останні новини

15:54

Чому навіть міцні пари розпадаються: психолог назвав навичку, яку ігнорують

15:52

Понад місяць пробув на позиції без постачання: на фронті героїчно загинув штаб-сержантЕксклюзив

15:18

Життя не буде таким, як раніше: для яких ТОП-4 знаків серпень готує зміни

15:06

Гороскоп на серпень 2025 для Терезів: коли потрібно ловити удачу за хвістВідео

15:02

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
14:37

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

13:49

Чи потрібно ставити пам’ятники при дорогах: священник відповівВідео

13:49

Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

13:19

Гороскоп на серпень 2025 для Риб: Уран принесе переїзд, а Сатурн - важливу подіюВідео

Реклама
13:18

Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

13:06

США дали ляпас РФ і можуть уразити десятки цілей на її території - експерт

12:36

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:32

Китайський гороскоп на завтра 3 серпня: Козлам - погані плітки, Бикам - розчарування

12:28

Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

12:08

За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

12:03

"Відповідь за обстріл міст України": НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

11:45

Яблук буде море: секрети літньої обрізки, які працюютьВідео

11:28

Без парасольки на вулицю не варто виходити: які області накриють інтенсивні дощі

11:27

Ціни на бензин в Україні різко злетять уверх: в НБУ дали неочікуваний прогноз

11:27

"Пиріг Незалежності" повертається: 1+1 media та 1+1 Україна підтримують гастрономічну традицію до головного свята країни

Реклама
11:04

Забрала і відвезла сина: путіністка Корольова посварилася з невісткою

10:25

Собаку помітять лише гостроокі генії: на загадку є всього 9 секунд

10:08

Гороскоп на серпень 2025 для Козерогів: коли підписувати контракт і шукати коханняВідео

09:53

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

09:27

Гороскоп на серпень 2025 для Водоліїв: кохання, гроші, нові можливостіВідео

09:24

"Буде кілька зустрічей": Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

08:58

Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу, – ISW

08:10

Російські обстріли: показова ілюстрація логіки та намірів ПутінаПогляд

08:09

Масований удар дронів по РФ: горять НПЗ, радіозавод і не тільки – усі деталіВідео

06:10

Як втрата Покровська додасть масла у вогонь війни?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

05:25

Чому не можна вживати слово "виключити": вчителька української мови пояснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

04:32

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

04:00

Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

03:30

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у КиєвіФото

03:00

Забороняли з дитинства: що насправді означає прикмета їсти з ножа

02:15

"Відбувся розмін": ексглава МЗС розкрив деталі угоди США щодо УкраїниВідео

01:33

Поведуть за собою мільйони: астрологи назвали ТОП-5 лідерів серед знаків зодіаку

01:32

Павуки триматимуться за кілометр, якщо тримати 3 речі у ванній кімнаті

Реклама
00:59

Гороскоп на серпень 2025 для Дів: важливе рішення, таємна симпатія та підвищенняВідео

00:31

Гороскоп на серпень 2025 для Левів: прорив, удача та нові можливості

01 серпня, п'ятниця
23:52

Трамп обвалив рубль однією заявою, далі буде гірше - Reuters

23:29

Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

23:07

Путін раптово заговорив про кінець війни : Фесенко розкрив "фінт" диктатора

22:08

У Харкові приліт БпЛА "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих - діти

21:58

"Може бути Меланія": експерт розповів, що стоїть за ультиматумом Трампа Путіну

21:46

Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни у відповідь на погрози Медведєва

21:32

Багато хто навіть не здогадується: що означають прості символи на звичайній духовціВідео

20:32

І це без зниклих безвісти: Трамп назвав втрати РФ і України

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти