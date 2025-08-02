Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

Співачка також підбила своєрідні підсумки у свій 50-річний ювілей.

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Наталя Могилевська / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

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Як Могилевська відзначила своє 50-річчя

Який пост вона написала

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська святкує сьогодні, 2 серпня, своє 50-річчя.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала серію красивих фотографій, де показала свою підтягнуту фігуру і стрункі ноги. Вона також присвятила пост своєму ювілею.

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Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

"50 - не вік. Це стан розуму і душі. Полюби мене такою, яка я є. Я більше не намагаюся комусь подобатися. Не виправдовуюся. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок - бо не збираюся фінішувати. Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя тільки зараз починає розкриватися по-справжньому - глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер - як хочу. І саме це - найкращий старт. Бо я тільки починаю грати свою головну роль", - написала вона.

Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

Могилевська поділилася новими фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

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Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

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Про персону: Наталя Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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