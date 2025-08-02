За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

Жінкам з медичною освітою варто пам'ятати про важливе зобов'язання.

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Жінок-медиків можуть притягнути до відповідальності за непроходження ВЛК / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказала Аніщенко:

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік

Непроходження ВЛК загрожує жінкам розшуком

За кордоном пройти ВЛК без особистої явки в ТЦК неможливо

Випускниць з медичною або фармацевтичною освітою автоматично будуть ставити на військовий облік. Про це в етері Київ24 розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

За її словами, дані про українок будуть надсилати заклади освіти. Після цього у жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У випадку неявки їх оголосять у розшук.

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"В нас один закон для всіх. Навіть вже очільники ТЦК про це говорять: якщо жінка не з'явилася протягом 60 днів для проходження військово-лікарської комісії, на неї також може бути в подальшому складений протокол, вона може бути оголошена в розшук і, відповідно, в подальшому притягнута до адміністративної відповідальності, зокрема, штрафу", - сказала адвокат.

Щодо жінок, які перебувають поза межами України, Аніщенко зазначила, що вони повинні повернутися додому для оновлення своїх даних. Онлайн через Резерв+ це неможливо зробити, якщо жінка раніше не перебувала на військовому обліку, або ж має пройти ВЛК.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео з поясненням адвоката:

Військовий облік жінок в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні триває мобілізація, під час якої, громадянки певних спеціальностей зобов'язані стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати).

Згодом стало відомо, що жінок з медичною або фармацевтичною освітою в Україні автоматично будуть брати на військовий облік, без особистої присутності.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що попри військовий облік деяких жінок в Україні не планують впроваджувати обов’язкову мобілізацію для них.

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Про персону: Катерина Аніщенко Катерина Аніщенко - адвокат, заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України. Працює в юридичній компанії "Riyako&partners".

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