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Трамп міг запропонувати Путіну землі України: названо ймовірні території

Олексій Тесля
3 серпня 2025, 01:30
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Дональд Трамп нібито пропонував Володимиру Путіну окуповані регіони України.
Путин, Трамп
/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Клочка:

  • Кремль демонструє свою неготовність щодо мінімальних домовленостей
  • Ймовірно, переговори з РФ будуть безрезультатними

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив про те, що Кремль демонструє свою неготовність досягти хоча б мінімальних домовленостей з Україною.

Як підкреслив він у колонці на Главреді, переговори будуть безрезультатними, "якщо гладити Путіна по голові, як це робить Ердоган".

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"Історія з Ердоганом і його посередництвом у переговорах виглядає дуже дивно і цікаво. Сам Ердоган - дуже специфічний політик <...> Ердоган не хоче сваритися з Росією", - пояснив експерт.

На його думку, турецькому президенту дуже цікаво з усіма домовлятися, "тому що він там добре заробляє. Недарма Туреччина вже підвищила тарифи на прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли на 15%".

"Ердоган з усіма хоче бути хорошим, але це дурість, так не працює. Він, як і європейці, не помічає реальних загроз. Європа не помічає, що ракети падають на територіях Румунії, Польщі, Литви. Вважаю це інфантильністю і соплежуйством", - вважає аналітик.

Він нагадав про те, що підлила масла у вогонь і заява міністерки закордонних справ Австрії Беати Майнль-Райзінгер про те, що Трамп нібито пропонував Путіну окуповані регіони України, включно з Кримом.

"Це справжній дипломатичний вибух. Вона заявила, що були певні домовленості між Трампом і Путіним щодо завершення війни, а сам Трамп припускав, що Україна, мовляв, на це погодиться. Це було сказано не випадково, а Майнль-Райзінгер - посадова особа, яка має відповідати за свої слова. Або вона має сказати, що це - брехня, або Трампу слід спростувати її заяву і все пояснити. Тому що ідея взяти і віддати території - повна маячня", - упевнений співрозмовник.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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