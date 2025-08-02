В Мелітополі прогримів вибух: ГУР повідомили про ліквідацію "кадирівців", деталі

До успішної операції ГУР доєднався рух опору на тимчасово окупованих територіях.

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"Ахматівці" поплатилися за агресію проти України / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили в ГУР:

У Мелітополі прогримів вибух

Внаслідок операції було підірвано п'ять "кадирівців"

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 2 серпня, пролунав потужний вибух. У небо піднявся великий стовп вогню і диму. У Головному управлінні Розвідки МО України повідомили, що сталося.

З'ясувалося, що ГУР та рух опору провели успішну операцію на околицях міста, в результаті якої вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "ахмат" всередині.

відео дня

Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів ліквідовані. Та вибух зачепив не лише один автобус.

"Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ", - додали розвідці.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео операції у Мелітополі:

Окупантів в Мелітополі ліквідовують не вперше

Головне управління розвідки раніше також проводило операції у Мелітополі разом з місцевим рухом опору. Зокрема мова йде про операцію на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста, де росіяни облаштували логістичну базу.

Операції на тимчасово окупованих територіях України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ГУР за допомогою ударних "Бобрів" уразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки провели успішну операцію на Тендрівській косі й знищили позицію російських окупантів разом із особовим складом, комплексом РЕБ "зонт" та радіолокаційною станцією "роса".

Напередодні на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух. У Головному управлінні розвідки МО України повідомили про знищення УАЗ 452.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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