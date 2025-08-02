Наступник Путіна: Буданов пояснив, що буде у РФ після зміни влади

У Москві заздалегідь готуються до ймовірної зміни лідера, хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися.

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Кирило Буданов не виключає зміни влади в Кремлі / колаж: Главред, фото: скріншот

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Заміна Путіна не вплине на загальний курс країни-агресора

Здоров'я Путіна дійсно гірше, ніж міцність РФ

Стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна гірший, ніж стійкість його політичної системи, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, центральна влада в Росії влаштована таким чином, що заміна Путіна не вплине на загальний курс країни-агресора.

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"Їхня система досить стійка. Здоров'я Путіна дійсно гірше, ніж міцність тієї системи, яку він створив. Але навіть якщо він піде, структура залишиться незмінною. Його наступник продовжить діяти в тих самих рамках - щонайменше", - підкреслив глава ГУР.

При цьому він у Москві заздалегідь готуються до ймовірної зміни лідера, хоча конкретні кандидатури з часом можуть змінюватися.

"Вони дійсно періодично переглядають фігуру наступника - це залежить від подій. Але сама концепція зміни влади вже давно опрацьована. Навіть якщо наступник з'явиться просто зараз, він нічого кардинально не змінить. Усе продовжить іти за закладеним сценарієм", - каже глава військової розвідки.

Як приклад він навів Північну Корею, де тоталітарний режим зберігається з 1950-х років саме завдяки заздалегідь підготовленій передачі влади. Аналогічний підхід простежується і в Росії.

"У країні сформувався цілий пласт людей, які народилися і виросли за Путіна. Для них немає іншої реальності - вони не знають, що може бути інакше. Тому, на жаль, система в Росії зміцнилася і функціонує незалежно від конкретної фігури при владі", - додав Буданов.

Хто може зайняти місце Путіна: думка експерта

В інтерв'ю виданню Главред політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та голова Інституту вільної Росії Олександр Морозов раніше висловив свою думку про те, хто з оточення Володимира Путіна може розглядатися як його можливий наступник.

За словами Морозова, хоча вибір може припасти на різних кандидатів, серед них є кілька більш імовірних фігур.

Серед них - Денис Мантуров, який, незважаючи на вік, має значний вплив і, схоже, перебуває серед наближених до Путіна. Він цілком може вписатися в роль наступника. Також часто згадується Антон Аліханов - колишній губернатор Калінінградської області, який нині працює в уряді РФ, зазначив експерт.

Морозов також зазначив, що як можливого наступника іноді називають Дмитра Патрушева, сина секретаря Радбезу, який нині очолює Россільгоспбанк. За його словами, такий сценарій викликає певну настороженість, але повністю виключати його не можна.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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