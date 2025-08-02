"Допомога вже в дорозі": у Трампа несподівано звернулися до українців

Пастор-євангеліст Марк Бернс написав слова підтримки українському народу.

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Марк Бернс прокоментував заяви Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скріншот

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Бернс написав слова підтримки українському народу

До свого допису він прикріпив заяву Трампа

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого медіа називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, написав слова підтримки українському народу, зазначивши, що "допомога вже в дорозі".

"Тримайтеся, мої українські брати і сестри. Допомога вже в дорозі", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

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До свого повідомлення він прикріпив заяву Трампа про відправку атомних човнів.

/ @pastormarkburns

Що передувало

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва. "У зв'язку з украй провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва (...) я віддав наказ розмістити у відповідних регіонах два атомних підводних човни", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп не уточнив, де саме будуть розміщені підводні човни.

Сенат схвалив значну суму допомоги Україні

Комітет з асигнувань Сенату США раніше затвердив проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, у якому передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Загальна сума бюджету Пентагону становитиме 852 мільярди доларів - це на 21,7 мільярда більше, ніж запитувала адміністрація експрезидента Дональда Трампа.

Незважаючи на те, що команда Трампа спочатку просила виключити українську допомогу з бюджету, законопроєкт отримав двосторонню підтримку як з боку республіканців, так і демократів.

Як раніше повідомляв Главред, Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже в цьому і наступному році, проте точні дати передачі поки невідомі.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Сполучені Штати Америки узгодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів Про це йдеться у пресрелізах Пентагону.

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Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

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