Арестович звільнився з Офісу президента і ТКГ: причина в "особистому"

Він звільнився за власним бажанням.
Увечері в понеділок, 17 січня, стало відомо про звільнення позаштатного радника глави ВП Андрія Єрмака Олексія Арестовича.
Крім цього, він пішов і з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як пишуть ЗМІ, Арестович звільнився "з особистої причини".
За його словами в ефірі 4 каналу, звільнився він за власним бажанням і вже не буде на наступній зустрічі ТКГ по Донбасу.
Арестович підкреслив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він з "особистих причин".
Зазначимо, днями Арестович під час розмови з Юрієм Романенком виступив із різкою критикою Офісу президента.
Нагадаємо, Олексій Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови офісу Президента зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.
З 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ по Донбасу.
Раніше Олексій Арестович заявив, що якщо Росія із Заходом не домовиться на початку січня щодо ультиматуму про НАТО, то вже з 14 Січня суттєво зросте загроза масштабного нападу на Україну.
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