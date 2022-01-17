Арестович звільнився з Офісу президента і ТКГ: причина в "особистому"

Арестович пішов від влади / УНІАН

Увечері в понеділок, 17 січня, стало відомо про звільнення позаштатного радника глави ВП Андрія Єрмака Олексія Арестовича.

Крім цього, він пішов і з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як пишуть ЗМІ, Арестович звільнився "з особистої причини".

За його словами в ефірі 4 каналу, звільнився він за власним бажанням і вже не буде на наступній зустрічі ТКГ по Донбасу.

Арестович підкреслив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він з "особистих причин".

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Зазначимо, днями Арестович під час розмови з Юрієм Романенком виступив із різкою критикою Офісу президента.

Нагадаємо, Олексій Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови офісу Президента зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.

З 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ по Донбасу.

Раніше Олексій Арестович заявив, що якщо Росія із Заходом не домовиться на початку січня щодо ультиматуму про НАТО, то вже з 14 Січня суттєво зросте загроза масштабного нападу на Україну.

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