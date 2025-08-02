Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 3 серпня

Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 3 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській, Сумській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 3 серпня дощі та грози будуть у східних, західних та південно-східних областях. Температура повітря підвищиться до 30-34 градусів тепла. У Києві в цей день буде 26-28 градусів тепла. Найближчий дощ у Києві буде лише 6 серпня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 3 серпня

В Україні 3 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході. Вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 3 серпня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: meteoprog

Погода 3 серпня у Києві

У Києві 3 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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