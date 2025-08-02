Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

Ангеліна Підвисоцька
2 серпня 2025, 19:05оновлено 2 серпня, 20:32
1399
Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 серпня
  • Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 3 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській, Сумській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

відео дня
погода 3 июля
Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 3 серпня дощі та грози будуть у східних, західних та південно-східних областях. Температура повітря підвищиться до 30-34 градусів тепла. У Києві в цей день буде 26-28 градусів тепла. Найближчий дощ у Києві буде лише 6 серпня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 3 серпня

В Україні 3 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході. Вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 3 серпня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів.

погода 3 августа
Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: meteoprog

Погода 3 серпня у Києві

У Києві 3 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 августа
Прогноз погоди в Україні на 3 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

19:19Україна
Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

19:05Синоптик
РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

18:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

Останні новини

20:14

Загроза нового наступу з Білорусі: Буданов розкрив імовірність атаки

19:19

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

19:10

Хто замінить Путіна в Кремлі?Погляд

19:05

Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

18:27

РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
18:15

Зустріч Зеленського з Путіним: несподіваний прогноз щодо переговорів

17:20

Зеленський повідомив про масштабне викриття корупціонерів: хто попався

17:17

"Допомога вже в дорозі": у Трампа несподівано звернулися до українців

17:00

"Проблема мала місце": у ВМС оцінили пошкодження бази атомних субмарин РФ

Реклама
16:52

П'яна або з бодуна: учасниця Х-фактора назвала найпроблемнішу суддю

16:32

"Твереза оцінка": у Британії здивували прогнозом щодо тривалості війни в Україні

16:18

Наступник Путіна: Буданов пояснив, що буде у РФ після зміни влади

16:07

В Мелітополі прогримів вибух: ГУР повідомили про ліквідацію "кадирівців", деталі

15:54

Чому навіть міцні пари розпадаються: психолог назвав навичку, яку ігнорують

15:52

Понад місяць пробув на позиції без постачання: на фронті героїчно загинув штаб-сержантЕксклюзив

15:50

Камалія здивувала особливим зверненням до колишнього чоловіка: що вона сказала

15:18

Життя не буде таким, як раніше: для яких ТОП-4 знаків серпень готує зміни

15:06

Гороскоп на серпень 2025 для Терезів: коли потрібно ловити удачу за хвістВідео

15:02

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

14:37

Українським пенсіонерам почали приходити не маленькі штрафи: в чому причина

Реклама
13:49

Чи потрібно ставити пам’ятники при дорогах: священник відповівВідео

13:49

Мова не про Україну: Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі

13:19

Гороскоп на серпень 2025 для Риб: Уран принесе переїзд, а Сатурн - важливу подіюВідео

13:18

Струнка Могилевська відсвяткувала 50-річчя сміливою фотосесією

13:06

США дали ляпас РФ і можуть уразити десятки цілей на її території - експерт

12:36

Прицільний удар по базі "Шахедів": СБУ завдала атаки на російський аеродром

12:32

Китайський гороскоп на завтра 3 серпня: Козлам - погані плітки, Бикам - розчарування

12:28

Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

12:08

За неявку до ТЦК протягом 60 днів жінок-медиків будуть розшукувати - адвокат

12:03

"Відповідь за обстріл міст України": НПЗ й заводи РФ палають після ударів ЗСУ

11:45

Яблук буде море: секрети літньої обрізки, які працюютьВідео

11:28

Без парасольки на вулицю не варто виходити: які області накриють інтенсивні дощі

11:27

Ціни на бензин в Україні різко злетять уверх: в НБУ дали неочікуваний прогноз

11:27

"Пиріг Незалежності" повертається: 1+1 media та 1+1 Україна підтримують гастрономічну традицію до головного свята країни

11:04

Забрала і відвезла сина: путіністка Корольова посварилася з невісткою

10:25

Собаку помітять лише гостроокі генії: на загадку є всього 9 секунд

10:08

Гороскоп на серпень 2025 для Козерогів: коли підписувати контракт і шукати коханняВідео

09:53

Жести доброї волі: партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту

09:27

Гороскоп на серпень 2025 для Водоліїв: кохання, гроші, нові можливостіВідео

09:24

"Буде кілька зустрічей": Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

Реклама
08:58

Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу, – ISW

08:10

Російські обстріли: показова ілюстрація логіки та намірів ПутінаПогляд

08:09

Масований удар дронів по РФ: горять НПЗ, радіозавод і не тільки – усі деталіВідео

06:10

Як втрата Покровська додасть масла у вогонь війни?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

05:25

Чому не можна вживати слово "виключити": вчителька української мови пояснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

04:32

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

04:00

Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

03:30

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у КиєвіФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти